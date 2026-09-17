Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno: “No me tomen de tonta”

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno. Foto: NA

Patricia Bullrich redobló la apuesta tras sus dichos sobre los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el Presupuesto sobre los cuales no fue informada, volvió a alejarse del Gobierno y advirtió: “No me tomen de tonta”.

La senadora habló después de que la Cámara alta convierta en ley los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal y remarcó su enojo por no haber sido advertida que el proyecto de Presupuesto incluía cambios en los fondos destinados para el área de Discapacidad, los cuales describió como una “bomba atómica”.

“De golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo”, comentó Bullrich en diálogo con A24 sobre el encuentro de la mesa política del Gobierno en la antesala del envío del Presupuesto al Congreso.

Y añadió: “Yo tengo que ser sincera y decir ‘a mí no me tomen de tonta’ si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”. Según explicó la senadora, “habíamos estado el día anterior en la mesa política, se habló de la macro, pero nadie dijo nada de esto”.

En esa línea, Bullrich afirmó que se enteró por los legisladores de LLA que le contaron “a las tres de la mañana, cuando entró el Presupuesto (al Congreso) y pudieron leerlo”. Además, señaló que sus compañeros de bloque tenían delante una comisión para discutir con aliados y opositores. “Nos van a matar”, recordó que pensó al enterarse de este movimiento del Gobierno.

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno. Foto: NA

En este contexto, apuntó directamente a la mesa política de Javier Milei, a la cual le pidió que “las cosas se discutan”, y sumó: “No puede venir en el Presupuesto algo distinto a lo que estamos discutiendo”.

Durante su descargo, Bullrich también apuntó de manera indirecta al ministro de Economía, Luis Caputo: “El Presupuesto sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía”, remarcó.

Además, señaló que la cuestión por discapacidad es un tema “sensible” para la ciudadanía y que el Ejecutivo tiene que “cuidar mucho la sensibilidad de las familias que tienen una persona con discapacidad, y la sociedad que se solidariza con esto”.

Si bien sostuvo que “el superávit no se negocia”, la senadora pidió “tener cercanía con los ciudadanos que necesitan una respuesta”, y recordó que “hay una oposición que se va a subir a todo lo que pueda si nosotros les dejamos agujeros”. En esa línea, reclamó: “No dejemos más agujeros. Acá hay un error no forzado y te puede hacer perder el partido”.

Qué cambios propone el Gobierno en la Ley de Discapacidad

Las modificaciones fueron incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso y que comenzó a ser analizado por las comisiones de Diputados. El texto modifica aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre.

Entre los cambios planteados aparece la eliminación del artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores de acuerdo con la inflación. También se modifica el esquema del nomenclador único, con un mecanismo que permitiría que cada obra social o empresa de medicina prepaga determine sus propios aranceles en lugar de aplicar un valor universal.

El proyecto también propone modificar el criterio utilizado para definir la discapacidad, al reemplazar el modelo social basado en derechos humanos por un criterio de “invalidez laboral”. Además, plantea cambios en el acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo registrado.