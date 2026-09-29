Caputo habló del dólar y aseguró que no habrá volatilidad en 2027: “Nos preparamos como si fuera a pasar”

El funcionario habló en un evento realizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Foto: Noticias Argentinas

Luis Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que no espera un escenario de volatilidad cambiaria durante 2027. El ministro de Economía habló a horas de viajar a Francia para la “Argentina Week” y profundizó en torno a las políticas de su cartera de cara al próximo año.

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, sostuvo al referirse a uno de los principales interrogantes que enfrenta el programa económico de cara al próximo año.

Sumado a eso, dijo que el esquema económico implementado por el Gobierno está generando y continuará generando dólares, una condición que, según planteó, permite reducir la incertidumbre vinculada al tipo de cambio. “Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Remueve esa incertidumbre respecto al tipo de cambio que hubo siempre en Argentina”, afirmó.

El funcionario también cuestionó a quienes plantean la necesidad de una devaluación como parte de la estrategia económica. En ese sentido, utilizó una expresión particularmente dura: “Son momias que quieren una Argentina pobre”.

Las declaraciones se dieron en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su programa económico y atraer nuevas inversiones. Caputo viajará junto al presidente Javier Milei a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week.

El ministro de Economía respaldó la medida de Milei con las Islas Malvinas. Foto: Captura de pantalla IAEF

Caputo viajará con Milei a la Argentina Week

La segunda edición de la Argentina Week se realizará en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El encuentro apunta a presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios y potenciales inversores internacionales.

Caputo formará parte de la comitiva que acompañará a Milei, junto con otros integrantes del Gabinete y doce gobernadores que participarán de las actividades previstas en Francia.

El presidente y el ministro de Economía hablaron posterior a la participación de Argentina en la Asamblea General de la ONU. Foto: Captura de pantalla TN

Además, el viaje se da en un contexto marcado por la estrategia oficial de acelerar la llegada de inversiones al país. Según informó TN, el Gobierno también busca aprovechar la presencia de los mandatarios provinciales para exhibir respaldo político al rumbo económico y avanzar en las negociaciones vinculadas al Presupuesto 2027 y otros proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso.

En ese escenario, las declaraciones de Caputo volvieron a poner el foco sobre el comportamiento esperado del dólar, la previsibilidad cambiaria y las condiciones que el Gobierno considera necesarias para impulsar las inversiones durante el próximo año.