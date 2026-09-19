Presupuesto 2027: el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno modificará el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027 después de las críticas que generó el proyecto original entre sus propios dirigentes y los bloques aliados del Congreso. Fuentes oficiales confirmaron que los artículos enviados por el Poder Ejecutivo serán eliminados y reemplazados por un texto consensuado con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La nueva propuesta mantendrá la intención de modificar el sistema de acceso a las pensiones por discapacidad, pero incorporará cambios reclamados por los aliados. Entre ellos, la posibilidad de compatibilizar las pensiones con un empleo registrado y un nuevo esquema de actualización del nomenclador.

El objetivo de La Libertad Avanza es alcanzar un acuerdo en comisión y que ese texto sea incorporado directamente al Presupuesto 2027.

Por qué el Gobierno decidió cambiar el capítulo de Discapacidad

El conflicto comenzó el pasado martes 14 de septiembre por la noche, cuando el proyecto de Presupuesto ingresó a la Cámara de Diputados. Durante las horas siguientes, los bloques opositores y dialoguistas revisaron el texto y detectaron un capítulo sobre Discapacidad que incluía modificaciones que según dirigentes oficialistas y aliados, no formaban parte de las negociaciones que se habían desarrollado durante las semanas anteriores.

El oficialismo venía trabajando con el PRO, la UCR y bloques provinciales en una propuesta para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La intención era evitar una nueva prórroga y avanzar hacia un esquema permanente.

La oposición había logrado emplazar a las comisiones para tratar la continuidad de la emergencia y se encaminaba a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto incorporó un capítulo con cambios más amplios a los que se estaban discutiendo.

Además, la situación provocó diferencias dentro del propio Gobierno. Entre quienes quedaron sorprendidos por el contenido estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien cuestionó la falta de discusión previa y reclamó que los temas sensibles sean tratados dentro de la mesa política antes de que los proyectos lleguen al Congreso.

Presupuesto 2027: qué proponía el proyecto original

El texto enviado por el Poder Ejecutivo planteaba modificar de manera sustancial el régimen de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. El capítulo VI del proyecto incluía modificaciones a distintas normas y proponía reemplazar el esquema vigente de pensión por un criterio de “invalidez laboral”.

La pensión quedaría establecida en un equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, mientras que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar como vía directa de acceso al beneficio.

El proyecto también establecía una incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Una persona que comenzara un trabajo registrado podía perder el beneficio, a diferencia del régimen vigente, que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo bajo determinadas condiciones.

Otro de los puntos cuestionados estaba relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El proyecto eliminaba el esquema de arancel único de referencia y modificaba el mecanismo de actualización de los valores.

La propuesta había generado críticas de organizaciones y prestadores del sector, mientras que los bloques aliados reclamaban modificaciones antes de acompañar el capítulo.

Qué acordaron cambiar con los aliados

Después del impacto político generado por el texto original, los diputados oficialistas retomaron las conversaciones con los bloques aliados y aseguraron que los artículos enviados por el Gobierno serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron desde el oficialismo a Infobae.

El PRO y la UCR confirmaron que las negociaciones se reencauzaron, aunque todavía mantienen reparos hasta conocer la versión definitiva del proyecto. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, señalaron desde el PRO.

en tnato, desde la UCR plantearon que todavía falta precisar cómo funcionará el esquema de compensaciones para los prestadores. “El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, señaló un integrante del bloque.

Cómo será el nuevo esquema para las pensiones

El nuevo planteo del Gobierno mantendrá uno de los objetivos centrales de la reforma: elevar los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad.

Desde el oficialismo explicaron que la intención es que el CUD ya no sea suficiente por sí solo para obtener el beneficio. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, señalaron.

La propuesta busca aplicar una lógica similar a la utilizada en otros programas de asistencia estatal con el objetivo declarado de que el beneficio llegue a quienes cumplan los requisitos establecidos.

Al mismo tiempo, uno de los puntos que se modificará respecto del proyecto original será la relación entre la pensión y el empleo formal. A pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de manera complementaria con un trabajo registrado.

De esta manera, el Gobierno mantendrá el objetivo de revisar el sistema de acceso al beneficio, pero abandonará la incompatibilidad absoluta que figuraba en el texto enviado al Congreso.

Qué pasará con el Nomenclador de Prestaciones

El otro punto central de la negociación es el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que establece los valores de referencia para los servicios destinados a personas con discapacidad.

La nueva propuesta mantendrá un nomenclador de carácter universal, pero modificará la frecuencia de actualización.

Según fuentes oficiales, los valores se actualizarán cada dos meses de acuerdo con el IPC, en lugar de la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El reclamo por las compensaciones también forma parte de la negociación. El artículo 13 de la Ley de Emergencia establece un mecanismo para compensar a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no habría quedado cubierto por las actualizaciones posteriores. El PRO y la UCR venían reclamando un cronograma para saldar esas diferencias.

El Gobierno busca cerrar el acuerdo en comisión

Con el nuevo texto en negociación, el oficialismo buscará obtener el dictamen de mayoría en comisión durante las próximas semanas. La estrategia apunta a evitar que la oposición logre llevar al recinto su propia propuesta para prorrogar la Emergencia en Discapacidad y, en cambio, incorporar el acuerdo alcanzado con los aliados dentro del Presupuesto 2027.

La definición dependerá de las conversaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. El oficialismo necesita mantener esos acuerdos no solo para modificar el capítulo de Discapacidad, sino también para avanzar con el tratamiento general del Presupuesto.