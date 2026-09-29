Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años

El senador de La Libertad Avanza por La Rioja murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. Foto: Diario El Norte

Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, murió este martes 29 de septiembre a los 74 años. Abogado de extensa trayectoria y con una larga historia dentro de la política riojana, había llegado al Congreso en 2023 de la mano del espacio libertario después de más de dos décadas alejado de los cargos electivos.

Su recorrido político había comenzado mucho antes de la aparición de Javier Milei. Pagotto nació el 8 de julio de 1952 y se formó como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. En La Rioja fue convencional constituyente entre 1985 y 1986 y luego diputado provincial por el departamento Chilecito entre 1993 y 1997. También trabajó durante la década del 70 en el Banco de La Rioja, dentro del área de Asuntos Legales.

Su vínculo con el peronismo y los Menem

Antes de convertirse en dirigente de La Libertad Avanza, Pagotto tuvo una extensa relación con el peronismo riojano. Él mismo contó que comenzó a militar a los 15 años y que durante buena parte de su trayectoria estuvo ligado a Carlos Menem y a su entorno político. También mantuvo una relación de amistad con Eduardo Menem, hermano del expresidente y exsenador nacional.

Después de su paso por la Legislatura provincial, se mantuvo durante más de 20 años alejado de los cargos públicos. Sin embargo, continuó vinculado a la actividad política y según relató en una entrevista, dirigentes de distintos espacios solían consultarlo por su experiencia. “Me tenían como un búho sensato para pedirme consejos”, contó en diálogo con La Nación en abril de 2026 al reconstruir aquella etapa.

El regreso a la política electoral llegó con el fenómeno libertario. Pagotto explicó que fueron Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, su hijo Juan María y Eduardo Menem quienes lo convencieron de volver a competir por un cargo. Su incorporación se produjo dentro del armado de La Libertad Avanza en La Rioja para las elecciones de 2023.

Antes de convertirse en dirigente de La Libertad Avanza, Pagotto tuvo una extensa relación con el peronismo riojano. Foto: Rosario3

Cómo llegó Juan Carlos Pagotto al Senado con La Libertad Avanza

En 2023, Pagotto encabezó la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza en La Rioja y finalmente fue elegido para representar a la provincia en la Cámara Alta. Asumió su banca el 10 de diciembre de 2023, con mandato previsto hasta diciembre de 2029.

Su llegada se produjo cuando el bloque libertario tenía una representación reducida en el Senado. Pagotto pasó rápidamente a ocupar espacios relevantes dentro de la estructura parlamentaria oficialista y quedó involucrado en algunas de las discusiones centrales de los primeros años del gobierno de Milei.

Uno de sus primeros lugares de peso fue la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el ámbito encargado de analizar los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Desde allí tuvo participación en el tratamiento de los DNU del Gobierno, incluido el 70/2023, uno de los primeros instrumentos de la administración Milei que generó fuertes cuestionamientos de la oposición.

Su rol en la Justicia y los pliegos judiciales

El ámbito judicial fue otra de las áreas centrales de su actividad parlamentaria. En abril de 2025, el Senado informó su designación como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, una de las principales comisiones de la Cámara alta en materia de legislación penal y judicial.

En 2026, además, Pagotto pasó a presidir la Comisión de Acuerdos, un espacio estratégico porque interviene en el análisis de las postulaciones para distintos cargos del Poder Judicial y otros organismos que requieren aprobación del Senado.

Desde esa posición encabezó durante el año las audiencias públicas de candidatos a ocupar cargos judiciales. En agosto, por ejemplo, la Comisión de Acuerdos avanzó con 14 nuevos pliegos judiciales durante una audiencia pública conducida por Pagotto.

Su protagonismo en ese proceso se produjo mientras el Gobierno nacional impulsaba una importante cantidad de designaciones para cubrir vacantes en la Justicia. De esta manera, el senador riojano había pasado a ocupar un lugar relevante en uno de los principales mecanismos institucionales mediante los cuales el Senado interviene en la designación de magistrados.

El legislador murió a los 74 años. Foto: SENADO DE LA NACION

Las últimas intervenciones de Juan Carlos Pagotto en el Senado previo a su fallecimiento

Pagotto continuó con actividad parlamentaria durante las semanas previas a su muerte. Los registros de votaciones muestran que participó de distintas discusiones legislativas durante septiembre y que el 17 de septiembre había acompañado en general el proyecto sobre el marco regulatorio de los biocombustibles, aunque luego figuró ausente en las votaciones en particular de distintos capítulos de la iniciativa.

Su última participación relevante en el recinto se produjo el 24 de septiembre, apenas cinco días antes de su muerte, durante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Senado aprobó modificaciones al proyecto y lo devolvió a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

Durante esa sesión, Pagotto respondió a los cuestionamientos de la senadora riojana Florencia López, quien había advertido sobre los artículos vinculados con la posibilidad de utilizar las reservas del Banco Central como garantía. El legislador libertario defendió la reforma y cuestionó el manejo de la deuda durante el kirchnerismo: “Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”.

Ese debate terminó siendo una de sus últimas intervenciones públicas en el Congreso. Apenas cinco días después, el fallecimiento de Pagotto fue confirmado en La Rioja, donde había desarrollado buena parte de su carrera profesional, personal y política.

De esta manera, la trayectoria de Juan Carlos Pagotto quedó atravesada por distintas etapas de la política argentina: sus comienzos en el peronismo riojano, su vínculo con el menemismo, más de dos décadas alejado de los cargos electivos y su regreso a la política de la mano de La Libertad Avanza. En sus casi tres años como senador, pasó de integrar el reducido bloque libertario que llegó al Senado en 2023 a ocupar lugares estratégicos en el tratamiento de decretos, legislación penal y, durante 2026, la selección de jueces y fiscales.