Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto: cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

Octubre comienza con nuevos aumentos que impactarán en los gastos fijos de los hogares. Foto: Freepik

El mes de octubre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará directamente en los gastos mensuales de los hogares. Desde el jueves 1°, habrá modificaciones en las tarifas de colectivos, subte y peajes, mientras que también se actualizarán las cuotas de las prepagas, determinados contratos de alquiler y el servicio de agua.

Los incrementos responden a diferentes mecanismos de actualización. En algunos casos están vinculados con la inflación registrada por el INDEC; en otros, dependen de fórmulas tarifarias específicas o de las condiciones pactadas en cada contrato.

Los colectivos de CABA y Provincia tendrán nuevas tarifas desde el 1° de octubre. Foto: NA (Martín Zabala)

Entre los principales cambios del mes aparecen el aumento de los colectivos en CABA y Provincia, la nueva tarifa del subte, el incremento de los peajes porteños y la actualización de las cuotas de medicina prepaga.

Colectivos: cuánto cuesta el boleto desde octubre

Los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y las líneas de jurisdicción provincial tendrán nuevos valores desde el 1° de octubre.

En la Ciudad de Buenos Aires, la actualización será del 3,7%, de acuerdo con el esquema que contempla el IPC del INDEC más dos puntos porcentuales. Los nuevos valores con SUBE registrada serán:

0 a 3 kilómetros: $920,48.

3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, el incremento será de aproximadamente 3,6%. Las tarifas con SUBE registrada quedarán:

0 a 3 kilómetros: $1.206,39.

3 a 6 kilómetros: $1.357,18.

6 a 12 kilómetros: $1.507,98.

12 a 27 kilómetros: $1.809,58.

Los mecanismos de actualización del transporte metropolitano vienen aplicándose durante 2026.

El boleto del subte porteño superará los $1.800 a partir de este jueves. Foto: NA

Subte: el boleto supera los $1.800

El subte porteño también tendrá un nuevo incremento desde octubre. La tarifa general pasará de $1.753 a $1.817, mientras que el Premetro tendrá un valor cercano a los $636.

El esquema de descuentos para pasajeros frecuentes continuará vigente. De esta manera:

21 a 30 viajes: 20% de descuento.

31 a 40 viajes: 30% de descuento.

41 viajes o más: 40% de descuento.

También continuarán los pases gratuitos correspondientes a los grupos que ya cuentan con ese beneficio. Los valores y descuentos forman parte del esquema tarifario del sistema porteño.

Peajes en CABA: cuánto habrá que pagar

Los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA tendrán una actualización del 3,7% desde el 1° de octubre.

Para los vehículos livianos de dos ejes, los valores informados son:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Horario normal: $4.787,85.

Hora pico: $6.785,16.

Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $1.994,73.

Hora pico: $2.820,85.

Peaje Alberti

Horario normal: $1.516,26.

Hora pico: $1.914,97.

Paseo del Bajo

Vehículos livianos: $10.593,69.

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentarán desde el comienzo del nuevo mes. Foto: AUBASA.

Prepagas: las cuotas aumentan hasta un 4,9%

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos ajustes en octubre. La magnitud del incremento dependerá de la compañía, el plan contratado y, en algunos casos, la región.

Entre los aumentos comunicados aparecen:

OSDE: entre 1,9% y 2,1%.

Hospital Alemán: 1,9%.

Hospital Italiano: 2,1%.

Swiss Medical: 2%.

Sancor Salud: entre 2,06% y 2,81%.

Galeno: hasta 2,4%.

Omint: hasta 4,9%.

En determinados planes, los cambios también pueden trasladarse a los copagos.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos que todavía usan el ICL

Octubre también trae nuevos ajustes para quienes tienen contratos de alquiler que continúan utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Los contratos de alquiler que utilizan el ICL del Banco Central tendrán nuevos ajustes durante octubre. Foto: X

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los nuevos contratos ya no están obligados a utilizar una frecuencia ni un índice determinado. Las partes pueden acordar libremente las condiciones de actualización.

Sin embargo, para los contratos que todavía contemplan el ICL, los porcentajes de octubre son:

Ajuste trimestral: 6,72%.

Ajuste cuatrimestral: 9,83%.

Ajuste semestral: 17,04%.

Ajuste anual: 31,67%.

Agua: AySA aumenta 2,17%

La tarifa del servicio de agua de AySA tendrá en octubre una actualización del 2,17%.

El incremento surge del mecanismo de actualización aplicado sobre el coeficiente K, que pasó de 2.326,1757 en septiembre a 2.376,5912 en octubre. El esquema contempla distintos indicadores económicos, entre ellos el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

A diferencia de los meses en los que estuvo vigente un límite del 3%, desde septiembre ese tope dejó de aplicarse y los ajustes volvieron a responder directamente a la fórmula correspondiente.

Luz y gas: todavía faltan los valores definitivos

Las tarifas de electricidad y gas también tendrán modificaciones durante octubre, aunque al momento de la publicación todavía no estaban disponibles todos los cuadros tarifarios definitivos. Las empresas distribuidoras publican los nuevos valores mediante los cuadros tarifarios correspondientes.

Como referencia, durante agosto la electricidad había registrado incrementos del 1,78% para Edenor y 1,71% para Edesur, mientras que el gas había acumulado previamente una suba promedio del 3,01%.

Además, el sector energético atraviesa cambios en el esquema de subsidios y en la segmentación de los usuarios. La normativa oficial estableció valores energéticos para el período comprendido entre agosto y octubre de 2026.

Octubre comienza con nuevos aumentos que impactarán en los gastos fijos de los hogares.

Trenes: todavía no se conoce el nuevo cuadro tarifario

En el caso de los trenes del AMBA, todavía no estaba oficializado el cuadro tarifario correspondiente a octubre.

El último incremento informado había comenzado a regir el 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo con SUBE registrada había alcanzado los $480. Por este motivo, el valor definitivo para octubre quedaba sujeto a la publicación oficial correspondiente.

Colegios privados: qué pasa con las cuotas

En la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, desde el sector educativo se informó que no habría nuevas subas generales en las cuotas de los colegios privados durante octubre.

La situación puede variar según cada institución y las condiciones particulares de cada establecimiento.

El dato clave para octubre

Con el comienzo del nuevo mes, los hogares deberán afrontar una combinación de aumentos que se concentra especialmente en transporte, salud privada, movilidad en auto, alquileres y servicios públicos.

Los incrementos no responden a un único porcentaje: cada servicio cuenta con su propio mecanismo de actualización y, en algunos casos, los valores definitivos todavía dependen de la publicación de los cuadros tarifarios oficiales.

Por eso, para octubre, el impacto final sobre el presupuesto familiar dependerá de qué servicios tenga contratado cada hogar y de las condiciones particulares de cada contrato.