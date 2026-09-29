Milei homenajeó a Adolfo Cambiaso antes de viajar a Francia: fue designado embajador del deporte argentino

El presidente designó a Cambiaso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para promover el deporte argentino en el exterior. Foto: Cuenta de Instagram de Javier Milei

El presidente Javier Milei encabezó un homenaje al polista Adolfo Cambiaso en el Palacio Libertad horas antes de partir hacia París para participar de la Argentina Week y reunirse con el mandatario francés, Emmanuel Macron. La ceremonia comenzó pasadas las 17 y tendrá un doble reconocimiento para el referente del polo argentino.

La designación de Adolfo Cambiaso por el gobierno de Milei

Cambiaso es distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibirá de manos de Milei la distinción protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para promover el deporte argentino en el exterior. La Legislatura Porteña aprobó en enero la ley que lo declaró Ciudadano Ilustre.

El Gobierno oficializó este martes la designación de Cambiaso mediante el Decreto 1116/2026, firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno. La norma establece que el polista tendrá una misión especial, con carácter “ad honorem”, para contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, especialmente del polo, en coordinación con la Cancillería.

La categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario será exclusivamente protocolar y tendrá vigencia mientras dure el cometido asignado. El decreto aclara además que la medida no genera una erogación presupuestaria para el Estado nacional.

Qué función tendrá Cambiaso como embajador

El decreto firmado por Milei destaca la “extensa y destacada trayectoria” de Cambiaso y su proyección internacional como uno de los principales referentes del polo argentino.

La nueva función apunta a utilizar el deporte como herramienta de promoción internacional de la Argentina. Según la norma, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de la imagen y el posicionamiento del país en el exterior, además de favorecer la promoción de bienes, servicios y atractivos turísticos vinculados con el deporte.

El Gobierno también resaltó en el decreto el potencial de las actividades económicas vinculadas al deporte para generar oportunidades de negocios, impulsar exportaciones y favorecer el turismo. En el caso particular de Cambiaso, la misión estará enfocada especialmente en el polo, una disciplina en la que Argentina tiene una fuerte presencia internacional.

El Gobierno oficializó la designación de Cambiaso mediante el Decreto 1116/2026, firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno este martes 29 de septiembre. Foto: Prensa Gobierno

El homenaje a Cambiaso será la última actividad pública de Milei antes de su viaje a París, donde participará de la Argentina Week junto a funcionarios, empresarios y gobernadores argentinos.

Durante su estadía en Francia, el Presidente mantendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron y participará de actividades destinadas a promover inversiones y oportunidades de negocios en Argentina.

La agenda internacional del mandatario comenzará pocas horas después del acto con Cambiaso, en una jornada en la que el Gobierno buscará combinar la promoción del deporte argentino con una nueva presentación de la Argentina ante inversores y empresarios europeos.