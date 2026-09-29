Misiones derogó la prohibición del glifosato: qué dice la ciencia sobre este químico en el cuerpo de los argentinos

Herbicida Glifosato

Misiones derogó la prohibición del glifosato de la Ley de Bioinsumos por unanimidad en una decisión histórica en la política ambiental de la provincia.

La Cámara de Representantes tomó la decisión por unanimidad y establece que, a partir de ahora, los bioinsumos podrán utilizarse en la provincia en la medida en que los autoricen los organismos nacionales competentes y, cuando corresponda, los países de destino de las exportaciones.

Uso de glifosato. Foto: Freepik

Además, la reforma condiciona el reemplazo del herbicida a que existan alternativas autorizadas y habilita al Poder Ejecutivo a definir plazos y condiciones para una transición progresiva.

El estudio que alarma a los argentinos

En medio de esta decisión polític, la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA, destacó un estudio que indica que el 86,1% de los argentinos que se ofrecieron como voluntarios para las muestras tenía glifosato en el cuerpo, y el herbicida apareció en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses analizados.

Virginia Aparicio, investigadora del INTA. Foto: X

Es importante aclarar que el 86% corresponde a los voluntarios del estudio y no a una muestra representativa de toda la población.

El relevamiento también halló entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, entre 6 y 22 en alimentos y entre 43 y 86 en polvo doméstico.

Glifosato, pesticida

Con esos números, los resultados ubican a la Argentina como el país con más plaguicidas en personas y ambiente entre los participantes.