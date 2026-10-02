La frase de Jorge García Cuerva sobre el Gobierno a poco de la llegada del Papa León XIV a Argentina: “La Argentina de hoy duele”

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, habló sobre la actualidad de Argentina. Foto: Radio Tupambaé

Este sábado 3 de octubre comienza la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, mientras la Iglesia se prepara para la visita del Papa León XIV, prevista para el 9 de noviembre. En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el Sumo Pontífice llegará a un país atravesado por la crisis, la división y la “grieta”, y sostuvo que encontrará una sociedad marcada por la “intolerancia” y la “descalificación”.

El cura se refirió a la actualidad de la Argentina y que el Sumo Pontífice se encontrará con “un país totalmente dividido por la crisis”. Al mismo tiempo, García Cuerva profundizó en este punto y aseguró que, en este momento, la Argentina está sumisa en un clima de cargado de “intolerancia” y “descalificación”. “El Papa se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina que está dividida por su famosa grieta”, aseveró García Cuerva.

Para el arzobispo Jorge García Cuerva la Argentina de hoy “duele”

Asimismo, el sacerdote manifestó que la situación económica y social de la Argentina no es nueva, sino que el país atraviesa una crisis política desde “hace años”. “Mi abuelo decía que la Argentina iba a salir adelante cuando fuera grande y todavía estamos así”, expresó. “La Argentina de hoy duele. Muchos hermanos la están pasando mal. Hay un gran porcentaje de hermanos muy pobres desde hace años”, añadió.

Para el arzobispo Jorge García Cuerva la Argentina de hoy “duele”. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

La reacción del Gobierno a los dichos del arzobispo de Buenos Aires

El Gobierno recibió con mucho malestar los dichos del arzobispo de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que en las próximas semanas llegará el Papa. De hecho, el gobierno cree que las declaraciones de García Cuerva “podrían generar tensiones” en los distintos sectores sociales.

Al mismo tiempo, otras figuras del oficialismo, le restaron importancia a las palabras mencionadas por el sacerdote. Si bien admitieron que podrían “generar ruido”. “No creemos que vaya a generar problemas y no esperamos que dé un mensaje fuerte contra las políticas del Gobierno”, manifestaron, según detalló TN.

Cuándo llegará el Papa León XIV a la Argentina

El pasado mes de julio, se confirmó que el Papa León XIV visitará la Argentina el próximo domingo 9 de noviembre luego de estar en Uruguay. Se espera que arribe a territorio nacional a las 16.30.

El papa León XIV visitará la Argentina el próximo domingo 9 de noviembre Foto: Fuente: X /EFE

Su estadía se extenderá hasta el 11 de noviembre y visitará la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján, además, de Buenos Aires. Además, se confirmó que las sucursales bancarias no abrirán ni darán atención presencial a sus clientes por este motivo. La medida iniciará el 6 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10.

Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años, en abril de 1987. En aquel momento, estuvo en el país Juan Pablo II. El Sumo Pontífice se reunió con el por entonces presidente Raúl Alfonsín y fue recibido por una multitud en el centro de la Ciudad.