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Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos: encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

El presidente volverá a viajar el próximo miércoles 14 de octubre en el marco de la Official Hispanic Heritage Gala. La jornada convocará a empresarios, inversores y dirigentes políticos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.
Javier Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Foto: Prensa AmCham
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Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el miércoles 14 de octubre para participar como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala, que se llevará a cabo en el emblemático Andrew W. Mellon Auditorium de Washington.

El encuentro es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español, en el marco de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana.

Javier Milei, presidente de Argentina
La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

La jornada convocará a empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad latina e hispanohablante en la capital estadounidense.

La cita internacional sumará además un alto ingrediente político regional, ya que en el marco del evento Milei coincidirá con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

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Javier Milei Eduardo Bolsonaro
Milei viaja a Washington para una gala hispana y se mostrará con Eduardo Bolsonaro Foto: NA

El acercamiento se dará en la antesala de la segunda vuelta electoral que definirá la jefatura de Estado en Brasil entre el referente de la derecha y el actual mandatario, Lula da Silva.

Tras confirmarse la agenda compartida, el dirigente brasileño agradeció públicamente el respaldo manifestado por el jefe de Estado argentino de cara a los comicios.

Javier Milei - Eduardo Bolsonaro
Milei volverá a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro, en plena campaña por el balotaje en Brasil Foto: Redes sociales

“El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor. Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa”, enfatizó Bolsonaro a través de sus redes sociales.

Javier MileiEduardo BolsonaroEstados Unidos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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