Qué se sabe de la muerte de Piero De Benedictis: el problema de salud del histórico artista que falleció a los 81 años

El artista tenía 81 años y la noticia causó gran impacto en el mundo de la música. Foto: Indie Hoy

Piero murió a los 81 años y causó conmoción en el mundo de la música. La noticia fue confirmada este miércoles 7 de octubre por la tarde y se dieron a conocer detalles sobre su delicado estado de salud que desembocó en su fallecimiento.

Según informó Clarín, fuentes cercanas al artista señalaron que Piero “se encontraba muy grave” antes de su muerte. Sin embargo, hasta ahora no trascendió un diagnóstico concreto ni se comunicó oficialmente qué enfermedad o cuadro de salud provocó su fallecimiento.

Piero De Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Murió Piero: el antecedente de salud que había preocupado a sus seguidores

Piero había atravesado un episodio de salud delicado en abril de 2023, cuando debió ser internado de urgencia luego de presentar una afección respiratoria. En aquel momento tenía previsto realizar una serie de conciertos en Ecuador, pero su estado obligó a suspender la gira.

El cantante fue internado inicialmente con pronóstico reservado. Los primeros comunicados difundidos por los organizadores de sus presentaciones hablaban de una afección respiratoria y de una observación clínica durante al menos 96 horas.

Murió el cantante Piero Foto: pierocantautor

Posteriormente, su representante Sergio Perata confirmó que Piero había sufrido una neumonía y que permanecía internado en una clínica de Buenos Aires. El músico evolucionó favorablemente y pudo retomar sus actividades artísticas.

Meses después, Piero volvió a presentarse en Ecuador y su equipo informó que se encontraba recuperado. Además, en 2024 el propio cantante recordó aquel episodio y señaló que había atravesado “un momento fuerte de salud”, aunque aclaró que algunas versiones sobre su estado habían sido exageradas.

Piero De Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Cabe resaltar que ese antecedente respiratorio no puede ser presentado como la causa de su muerte, ya que no existe hasta el momento información pública que establezca una relación entre aquella neumonía y el fallecimiento ocurrido ahora.

Piero, nacido en Italia el 19 de abril de 1945, construyó durante seis décadas una carrera marcada por canciones como Mi viejo, Para el pueblo lo que es del pueblo, Coplas de mi país y Soy pan, soy paz, soy más. En enero de 2026 todavía hablaba públicamente de su actividad musical y de sus proyectos meses antes de su muerte.