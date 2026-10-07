Javier Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y reiteró su apoyo a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje en Brasil

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

Javier Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula da Silva a través de un posteo en redes sociales, a días de la derrota del presidente brasileño en las elecciones de primera vuelta.

En una historia de su cuenta de Instagram, el presidente escribió en mayúsculas “LULA LADRÓN” arriba de una foto del mandatario brasileño.

Posteo de Javier Milei sobre Lula en Instagram. Foto: Captura de imagen

No es la primera vez que se expresa de esta forma. Ya lo había hecho semanas atrás, cuando estuvo en San Pablo, lo que derivó en un fuerte conflicto diplomático con el vecino país.

El posteo fue una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. Abajo de la foto del líder del PT con un micrófono, aparece una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

Milei versus Lula Foto: -

No es nuevo el ataque del presidente contra su par brasileño. El 25 de julio pasado, Milei viajó a San Pablo, participó de un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú y en su discurso, apuntó contra el mandatario del país vecino “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”.

Cuando falló el sonido, bromeó: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. También dijo que “hay que parar la basura socialista” y criticó la detención de Jair Bolsonaro: “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Esto generó un gran conflicto diplomático entre ambos países, algo que Cancillería intentó detener pero ya había escalado a gran escalda.

En la previa al balotaje del próximo 25 de octubre, el líder de la Libertad Avanza compartirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, un evento en Estados Unidos: está invitado a la Hispanic Heritage Gala, prevista para el 14 de octubre en Washington.