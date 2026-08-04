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Diego Guelar: “La crisis de conducción en el PRO es evidente”

El exembajador cuestionó con dureza el liderazgo de Mauricio Macri luego de que Hernán Lacunza manifestara su intención de competir por la presidencia del partido en 2027. A través de un mensaje en X, Guelar afirmó que el PRO atraviesa una crisis de conducción y pidió que el expresidente dé “un paso al costado”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Diego Guelar se refirió a la interna del PRO.
Diego Guelar se refirió a la interna del PRO. Foto: Delta 90.3
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El exembajador y dirigente político, Diego Guelar, se hizo eco de la decisión de Hernán Lacunza de expresar su intención de competir por la candidatura presidencial del PRO en 2027.

Guelar lanzó un fuerte descargo a través de la red social X, en donde dejó evidenciada la discusión interna que atraviesa el partido.

El abogado y político argentino escribió un duro y escueto mensaje en donde manifestó la crisis que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri.

“La CRISIS de conducción en el PRO es evidente. Después de cuatro derrotas consecutivas, MM (por Mauricio Macri) debe dar un ‘paso al costado’. Estar rodeado de aduladores y chupamedias (cada día menos) ha DESTRUIDO un Partido que hizo aportes muy importantes”, lanzó Guelar retratando la actualidad del PRO.

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Asimismo, completó este mensaje con una foto de Mauricio Macri junto a Hernán Lacunza, lo que le da un direccionamiento más profundo al mensaje compartido por redes sociales.

La candidatura de Hernán Lacunza a la presidencia del PRO

En las últimas semanas, Mauricio Macri encabezó una serie de encuentros con Hernán Lacunza y otros dirigentes de peso del PRO para evaluar el escenario político de cara a las elecciones de 2027. En esas conversaciones comenzó a tomar fuerza la idea de que, antes de avanzar en un acuerdo electoral con otros espacios, el partido debe definir cuál será su perfil y qué sector del electorado buscará representar.

Dentro del PRO consideran que existe un grupo de votantes que respalda el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y rechaza una eventual vuelta del kirchnerismo, pero que al mismo tiempo no se siente plenamente identificado con el estilo de conducción del Presidente. Para ese sector, creen, el partido podría construir una alternativa propia con identidad diferenciada.

Hernán Lacunza
Hernán Lacunza.

Durante los encuentros con Mauricio Macri, Hernán Lacunza planteó que las principales políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei, como el orden de las cuentas públicas, la estabilidad monetaria y las medidas de desregulación, deberían mantenerse en el tiempo. Sin embargo, sostuvo que esa agenda necesita complementarse con una nueva etapa orientada a impulsar la actividad económica, atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el aparato productivo.

Diego GuelarPROMauricio Macri
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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