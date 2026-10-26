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Buscan voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile: ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.
Buscan voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile. Foto: Worldpackers
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La búsqueda de experiencias de viaje más auténticas y sostenibles sigue creciendo entre los argentinos que exploran alternativas al turismo tradicional. En ese contexto, una convocatoria de voluntariado en la provincia de Cardenal Caro, en la región de O’Higgins, Chile, propone combinar trabajo en una casa de campo, alojamiento y contacto directo con uno de los paisajes costeros más atractivos del país vecino.

Ubicada muy cerca de la playa de Matanzas, la iniciativa invita a viajeros a integrarse temporalmente a la vida rural, participando en tareas agrícolas y de mantenimiento mientras disfrutan de actividades recreativas y excursiones en un entorno natural privilegiado.

Voluntariado cerca de la playa de Matanzas: horas de trabajo, tareas y requisitos de la convocatoria

La experiencia está orientada a personas que quieran colaborar en distintas actividades vinculadas al campo y al cuidado de los espacios verdes. Los voluntarios participan en tareas como:

  • Apoyo en granjas ecológicas
  • Construcción de invernaderos
  • Cosecha de productos agrícolas
  • Jardinería
  • Limpieza de la huerta
  • Poda
  • Reparación de cercos
  • Siembra

La propuesta requiere una dedicación aproximada de 4 horas de ayuda por día, con horarios flexibles y turnos que se coordinan de acuerdo con las preferencias del voluntario y las necesidades del lugar.

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 40 años y requiere una colaboración de 30 horas semanales en tareas vinculadas a la vendimia y el mantenimiento.

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La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.
La experiencia está orientada a personas que quieran colaborar en actividades vinculadas al campo. Foto: Worldpackers

Entre los requisitos figuran tener conocimientos básicos de español o inglés y contar con una edad estimada de entre 25 y 50 años. La experiencia acepta postulaciones de viajeros solos, parejas y dúos de voluntarios.

Los organizadores destacan que el programa mantiene una modalidad flexible, tanto en los horarios como en las actividades asignadas, favoreciendo una experiencia personalizada para cada participante.

Qué beneficios ofrece la estadía en este voluntariado de Chile

A cambio de la colaboración diaria, los voluntarios reciben alojamiento en la propiedad, con posibilidad de acceder a una habitación privada o compartida, según disponibilidad. La propuesta incluye:

  • Acceso a una cocina equipada
  • Desayuno y almuerzo durante toda la estadía
  • Uso libre de lavandería
  • Excursiones, paseos y orientación para conocer las zonas más atractivas

La ubicación es uno de los grandes diferenciales de esta experiencia. La casa de campo se encuentra muy cerca de Matanzas, una localidad reconocida por sus condiciones ideales para la práctica de surf, windsurf y kitesurf.

La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.
A cambio de la colaboración diaria, los voluntarios reciben alojamiento en la propiedad. Foto: Worldpackers

A su alrededor, el paisaje costero ofrece senderos para trekking, circuitos para recorrer en bicicleta y amplios espacios naturales para quienes prefieren simplemente caminar y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Según la organización, los gastos que no están incluidos son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y cualquier trámite de visa que pueda ser necesario para ingresar al país.

Paso a paso: cómo aplicar al voluntariado en Worldpackers

Las personas interesadas en participar deben registrarse en la plataforma Worldpackers. A continuación, el paso a paso:

  • Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  • Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  • Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  • Buscar la oportunidad de voluntariado en la casa de campo en Cardenal Caro, Chile.
  • Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  • Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.
La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.
Los organizadores del voluntariado destacan que el programa mantiene una modalidad flexible. Foto: Worldpackers

Las reglas de convivencia establecen el respeto hacia la dueña de la propiedad y los demás voluntarios, además de mantener el orden, la limpieza y una actitud colaborativa durante toda la estadía.

Para quienes buscan una alternativa diferente de viaje, este voluntariado en la costa chilena combina intercambio cultural, trabajo en la naturaleza y la posibilidad de descubrir uno de los destinos más atractivos del Pacífico sur sin alejarse demasiado de la Argentina.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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