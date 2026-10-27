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Venezuela: la Unión Europea pide aprovechar el regreso de María Corina Machado para impulsar un diálogo que lleve a elecciones libres

“El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político”, indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

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Multitudinario regreso de Machado a Venezuela
Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE
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La Unión Europea (UE) celebró este lunes el regreso de María Corina Machado a Venezuela y pidió a todas las partes en el país que “aprovechen la oportunidad” para impulsar un diálogo inclusivo que desemboque en unas elecciones libres y justas.

“El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela”, indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

En la declaración, dijo además que la UE confía en “que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas”.

La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de entrar en su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y la petición de elecciones presidenciales para el próximo año.

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El regreso de Machado se produce cuatro días después de que haya culminado la cuarta ronda del diálogo que Estados Unidos impulsa entre el chavismo y un sector de la oposición del que ella no forma parte.

Además, en medio de las teorías que hablaban de la supuesta influencia de Washington en su regreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sabe “nada” al respecto y expresó su deseo de que la dirigente esté a salvo.

Multitudinario regreso de Machado a Venezuela
Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE

En cualquier caso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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