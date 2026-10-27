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El fútbol argentino analiza un nuevo cambio de formato: volvería el “todos contra todos”, pero con Apertura y Clausura

La propuesta contempla un torneo de 30 fechas con una interrupción a mitad de temporada para disputar playoffs entre los mejores equipos, mientras que los puntos seguirán acumulándose en una tabla anual que definirá al campeón de liga y buena parte de las clasificaciones internacionales.

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Claudio "Chiqui" Tapia.
El fútbol argentino analiza un nuevo cambio de formato y volvería el "todos contra todos". Foto: NA
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La Primera División del fútbol argentino podría volver a experimentar una profunda transformación a partir de la próxima temporada. Una propuesta que tomó fuerza en las últimas semanas impulsa el regreso al tradicional sistema de liga de “todos contra todos”, aunque sin abandonar los playoffs ni la histórica denominación de torneos Apertura y Clausura.

La iniciativa será debatida en la reunión de la Liga Profesional prevista para el 29 de octubre, donde los dirigentes definirán el modelo de competencia que se implementará en 2027.

¿Vuelve el torneo largo? El formato que podría revolucionar otra vez al fútbol argentino

El proyecto contempla un campeonato de 30 fechas, en el que cada equipo enfrentaría a todos sus rivales a lo largo de la temporada. Las 29 jornadas habituales se completarían con una fecha extra destinada a la disputa de los clásicos.

Las 29 jornadas habituales se completarían con una fecha extra destinada a la disputa de los clásicos. Foto: REUTERS

De esta manera, el fútbol argentino recuperaría una estructura similar a la utilizada por las principales ligas del mundo, un sistema que dejó de utilizarse en los últimos años a raíz de los constantes cambios en los formatos de competencia.

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Sin embargo, la propuesta no implica un regreso puro al torneo largo: la presencia de los playoffs seguiría siendo una pieza central del calendario.

Apertura y Clausura: cómo funcionarían los playoffs en el nuevo esquema

La temporada quedaría dividida en dos grandes tramos. Tras las primeras 15 fechas, el campeonato se detendría para dar lugar a la definición del Torneo Apertura.

Los equipos mejor ubicados en la tabla accederían a una fase eliminatoria similar a la actual. Foto: X @Belgrano

Los equipos mejor ubicados en la tabla accederían a una fase eliminatoria similar a la actual, con cruces directos hasta coronar al primer campeón del año. Mientras tanto, los clubes que no logren clasificar tendrían un período de descanso antes del reinicio de la competencia.

Una vez concluida esa instancia, los planteles afrontarían el receso invernal y luego comenzarían la segunda parte de la temporada, que serviría para definir el Torneo Clausura mediante un mecanismo similar.

La curiosa novedad que genera debate: podría haber un campeón con el torneo todavía en juego

El aspecto más singular del proyecto es la convivencia de dos competencias dentro de una misma temporada. Mientras los playoffs entregarían los títulos de Apertura y Clausura, los puntos obtenidos durante las 30 fechas continuarían acumulándose en una tabla anual que mantendría plena vigencia.

Banfield vs Lanús por el Torneo Clausura.
Los puntos obtenidos durante las 30 fechas continuarían acumulándose en una tabla anual. Foto: X @CAB_oficial

Esto daría lugar a una situación inédita: un club podría consagrarse campeón de uno de los torneos semestrales mientras el campeonato de liga aún sigue disputándose. En paralelo, el equipo que finalice como líder de la tabla acumulada sería reconocido como campeón de liga al término de la temporada.

La idea apunta a combinar el atractivo de las fases de eliminación directa con el mérito deportivo de un torneo largo, premiando tanto la regularidad como el rendimiento en instancias decisivas.

Copas internacionales y descensos: el punto que aún no tiene definición

Otro de los ejes del proyecto es la continuidad del actual esquema de clasificación a las competiciones continentales. La distribución de plazas para las copas internacionales se sostendría mediante los campeones de los torneos locales, el ganador de la Copa Argentina y los equipos mejor ubicados en la tabla anual.

Otro de los ejes es la continuidad del actual esquema de clasificación a las competiciones continentales. Foto: X @Copa_Argentina

Sin embargo, todavía existe un aspecto clave sin resolver: los descensos. La dirigencia aún no logró consensuar de qué manera se determinarán las pérdidas de categoría dentro del nuevo formato, por lo que el tema seguirá siendo objeto de discusión en las próximas reuniones.

La decisión definitiva podría quedar sellada en el encuentro de la Liga Profesional del 29 de octubre. Si la propuesta prospera, el fútbol argentino volverá a tener un campeonato de todos contra todos, aunque con una fórmula inédita que buscará combinar tradición, espectáculo y múltiples títulos en una misma temporada.

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