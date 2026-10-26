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La reacción de Javier Milei tras la confirmación del viaje de León XIV a la Argentina: “Alegría enorme”

El presidente compartió la comunicación oficial sobre la visita del Papa y festejó la noticia a través de su cuenta de X.

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El Papa León XIV y Javier Milei
Javier Milei junto al Papa León XIV. Foto: Argentina.gob.ar
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Luego de que el Papa León XIV confirmara este lunes 26 de octubre que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú, el presidente Javier Milei no ocultó su alegría y reaccionó a través de su cuenta de X.

Aunque en más de una oportunidad desde el Gobierno comunicaron que continuaban trabajando en el cronograma de actividades de León XIV, se esperaba la confirmación oficial por parte del Vaticano. Y finalmente el aviso llegó este lunes. Tras ello, Milei citó el tuit del Pontífice y escribió: “Alegría enorme”.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el Papa en su cuenta de X junto al hashtag de los países que visitará: Uruguay, Argentina y Perú.

Las dudas sobre la gira por América Latina comenzaron luego de que el Papa fuera operado por un un cáncer de pulmón. A los cuatro días recibió el alta médica y los profesionales informaron que su recuperación postoperatoria “evolucionó favorablemente”.

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Desde el momento en el que León XIV ingresó al hospital, desde Casa Rosada aseguraron que Cancillería estuvo en contacto con la Santa Sede y avisaron no había cambios en la organización para noviembre.

“Estamos monitoreando constantemente y seguimos en contacto con el Vaticano vía Cancillería. Los equipos siguen trabajando para la visita bajo la premisa de que viene. No cambió nada”, habían comunicado desde Nación. Finalmente, este lunes se confirmó la visita del Papa al país.

La salud del Papa León XIV

El pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli. Según informó la Santa Sede, la operación se desarrolló con éxito y sin complicaciones, mientras que los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada.

El comunicado oficial también confirmó que no será necesario ningún tratamiento oncológico adicional. Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades públicas, con períodos de descanso y una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón.
El papa León XIV ingresando al Hospital Gemelli para ser operado de un nódulo en el pulmón. Foto: REUTERS

El doctor Luigi Carbone confirmó que la recuperación posoperatoria continúa avanzando y que los últimos estudios clínicos y análisis de laboratorio mostraron resultados favorables.

De acuerdo con la evaluación médica, “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

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