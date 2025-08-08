Ideal para una tarde de mates: dos recetas para hacer chipa de manera fácil y rápida

En el Día de la Chipa, se rinde homenaje a uno de los panes más famosos y queridos de Latinoamérica. Descubrí cuáles son las recetas más simples y llenas de sabor.

Chipá. Foto: Freepik.

El Día del Chipa es una excusa ideal para disfrutar de su sabor y su textura. Este pan hecho a base de queso resulta uno de los favoritos en Argentina, más allá de que también es muy celebrado en las distintas gastronomías de Latinoamérica.

Durante el 2023, la prestigiosa guía Taste Atlas lo consideró como uno de los panes más ricos del mundo, pese a que se trata de un clásico paraguayo que se hizo eco en todos lados debido a que es muy fácil de hacer.

Chipá, comida. Foto: Freepik

Para los mates de la tarde o la merienda de los chicos, hay dos recetas alternativas y llenas de sabor para reversionar estos panes con queso que revolucionaron las panaderías y los cafés de toda la Argentina.

Dos recetas infalibles de chipa

Chipa clásico:

Ingredientes:

Fécula de mandicoa 250 grs.

Queso semiduro 200 grs.

Queso duro 100 grs.

Polvo de hornear 1 cda.

Sal 1 pizca.

Huevos 2.

Manteca pomada 50 grs.

Leche 10 a 15 cdas.

Receta muy fácil para hacer chipá.

Preparación:

En una mesada limpia y seca, preparar la fécula de mandioca y la sal y en el centro agregar los huevos, el queso, manteca pomada y un chorrito de leche. Luego, unir todos los ingredientes hasta llegar a formar una masa.

Añadir la ralladura cítrica y amasar nuevamente. Una vez se forme una masa esponjosa, llevarla a un bowl y dejarla reposar en la heladera por 30 minutos.

Armar bollos de tamaño medio, colocarlos en una placa y llevarlos a la heladera por 30 minutos adicionales para que descansen mientras se precalienta el horno. Luego, cocinar a fuego fuerte (230) por 15 minutos aproximadamente o hasta que estén bien dorados. ¡Y listo!

Chipá. Foto: Freepik.

Chipa de tres quesos con tomillo: la reversión del clásico

Ingredientes:

Fécula de mandioca, 600 gr.

Sal, 10 gr.

Huevos, 2 unidades.

Manteca, 100 gr.

Leche, 260 gr.

Queso reggianito, 200 gr.

Queso tybo, 200 gr.

Queso pategrás, 200 gr.

Tomillo, cantidad necesaria.

Manteca, cantidad necesaria.

Para hacer esta receta inventada por La Pâtisserie de Sofitel Recoleta hay que seguir estos pasos al pie de la letra:

Antes de comenzar, rallar el queso reggianito y pategrás, y cortar en cubos el queso tybo. Luego, mezclar los tres quesos con el tomillo. Por otro lado, agregar en un recipiente la fécula de mandioca junto con la sal, la manteca, los huevos y la leche. Por último, incorporar los quesos y unir toda la preparación.

Una vez que la masa sea homogénea, armar bollitos medianos y colocarlos en una placa con manteca. Luego, cocinar en el horno a 160° u horno medio durante 20 minutos, aproximadamente, hasta que estén dorados.