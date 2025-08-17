Delicioso, fácil y nutritivo: cómo hacer risotto de calabaza y cuál es el secreto para que quede súper cremoso

Con unos pocos pasos, podés preparar un plato gourmet tan delicioso como el de cualquier restaurante.

Tips ideales Foto: Unsplash

Nada como un buen plato de risotto bien calentito para acompañar los días fríos. Cremoso y lleno de sabor, este clásico de la cocina italiana es perfecto para entrar en calor. Ya sea de hongos, calabaza, queso o mariscos, este clásico se puede adaptar con los ingredientes que tengas a mano, lo que lo vuelve una opción práctica, versátil y deliciosa.

La historia del risotto: un clásico italiano con siglos de sabor

El risotto es mucho más que un simple plato de arroz: es un ícono de la gastronomía italiana, con una historia que se remonta al norte del país, especialmente a la región de Lombardía. Aunque el arroz llegó a Italia gracias a los árabes en la Edad Media, fue en el siglo XV cuando comenzó a cultivarse en el valle del Po, donde encontró el clima perfecto para crecer.

Risotto Foto: Unsplash

El origen del risotto, tal como lo conocemos hoy, está ligado a la ciudad de Milán. Una de las versiones más populares dice que nació en 1574, durante la construcción del Duomo de Milán. Un ayudante de los vitrales, conocido por usar azafrán para dar color, lo habría agregado al arroz durante un banquete... y así habría nacido el famoso risotto alla milanese, el primero y más emblemático.

Desde entonces, el risotto se transformó en un símbolo de la cocina italiana. Su preparación, que requiere paciencia, técnica y buen caldo, es casi un ritual. Y aunque el clásico se hace con azafrán, hoy existen cientos de versiones con ingredientes como hongos, mariscos, vegetales, queso o carne.

El secreto del risotto está en su textura cremosa, lograda al cocinar el arroz lentamente, agregando caldo poco a poco y revolviendo constantemente. Un plato simple, pero lleno de tradición, sabor y alma italiana.

Cómo hacer risotto de calabaza en pocos pasos. Foto Instagram @nutriliano

Receta de risotto, paso a paso

Ingredientes para 2 porciones

1 cebolla

1 diente de ajo

2 pocillos de arroz carnaroli (140 g aprox)

600 ml de caldo casero o agua + condimentos (pimienta, sal, órgano, provenzal, albahaca)

Cubitos de queso (opcional)

1/2 calabaza/zapallo

Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce

Paso a paso