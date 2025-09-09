Receta fácil y rápida: cómo hacer morrón relleno con huevo al microondas en 5 minutos

Es un gran compañero para carnes, pollo o milanesas, y no solo conquista por su simpleza, sino además por ser una opción nutritiva y deliciosa.

Morrón relleno con huevo. Foto: Freepik

Hay recetas que, además de prácticas, sorprenden por su sabor y valor nutritivo y el morrón con huevo es una de ellas. Este clásico de la parrilla, también puede convertirse en una opción rápida y deliciosa para cualquier día de la semana.

Perfecto para acompañar ensaladas, carnes, pollo o milanesas, este plato conquista por su simpleza y porque en apenas 5 minutos, con ayuda del microondas, está listo para servir.

Receta de morrón con huevo al microondas

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 6 minutos

Porciones: 2

Ingredientes

2 pimientos rojos dulces

4 huevos

⅛ cucharadita (0,5 ml) de pimienta

Una pizca de sal

Paso a paso

Cortar los morrones al medio de forma cuidadosa para que conserve su forma y sacar las semillas. Colocar los pimientos en posición vertical sobre un tupper apto para microondas y tapar. Calentar en el microondas a potencia alta durante 3 minutos. Retirar y sacar el agua excedente. Romper 2 huevos sobre cada morrón y pinchar las yemas varias veces con un tenedor. También se puede poner queso primero (opcional) y luego, romper un solo huevo por encima, según preferencia. Agregar pimienta y sal. Colocar en el tupper con tapa y llevar al microondas hasta que los huevos estén casi cocidos (suelen ser unos 2- 3 minutos, según la potencia del microondas). Opcional: para que queden bien doraditos, se pueden llevar 10 minutos al horno.

Información nutricional

Esta receta rinde para 2 porciones, cada una con aproximadamente 184 calorías y 14 g de proteína, convirtiéndola en una opción deliciosa, rápida y altamente nutritiva.

Con apenas 15 minutos de preparación, el morrón con huevo se convierte en una alternativa fácil, sabrosa y nutritiva para cualquier día de la semana. Ideal para acompañar ensaladas, carnes o simplemente disfrutar solo, este plato demuestra que comer rico y saludable no tiene por qué ser complicado.