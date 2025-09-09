Receta fácil y rápida: cómo hacer morrón relleno con huevo al microondas en 5 minutos
Hay recetas que, además de prácticas, sorprenden por su sabor y valor nutritivo y el morrón con huevo es una de ellas. Este clásico de la parrilla, también puede convertirse en una opción rápida y deliciosa para cualquier día de la semana.
Perfecto para acompañar ensaladas, carnes, pollo o milanesas, este plato conquista por su simpleza y porque en apenas 5 minutos, con ayuda del microondas, está listo para servir.
Receta de morrón con huevo al microondas
- Tiempo de preparación: 5 minutos
- Tiempo de cocción: 6 minutos
- Porciones: 2
Ingredientes
- 2 pimientos rojos dulces
- 4 huevos
- ⅛ cucharadita (0,5 ml) de pimienta
- Una pizca de sal
Paso a paso
- Cortar los morrones al medio de forma cuidadosa para que conserve su forma y sacar las semillas.
- Colocar los pimientos en posición vertical sobre un tupper apto para microondas y tapar.
- Calentar en el microondas a potencia alta durante 3 minutos. Retirar y sacar el agua excedente.
- Romper 2 huevos sobre cada morrón y pinchar las yemas varias veces con un tenedor. También se puede poner queso primero (opcional) y luego, romper un solo huevo por encima, según preferencia.
- Agregar pimienta y sal.
- Colocar en el tupper con tapa y llevar al microondas hasta que los huevos estén casi cocidos (suelen ser unos 2- 3 minutos, según la potencia del microondas).
- Opcional: para que queden bien doraditos, se pueden llevar 10 minutos al horno.
Información nutricional
Esta receta rinde para 2 porciones, cada una con aproximadamente 184 calorías y 14 g de proteína, convirtiéndola en una opción deliciosa, rápida y altamente nutritiva.
Con apenas 15 minutos de preparación, el morrón con huevo se convierte en una alternativa fácil, sabrosa y nutritiva para cualquier día de la semana. Ideal para acompañar ensaladas, carnes o simplemente disfrutar solo, este plato demuestra que comer rico y saludable no tiene por qué ser complicado.