Paso a paso, cómo hacer pan de nube: con tan solo 10 minutos y con 3 ingredientes

La receta viral rica en proteínas, ideal para integrar en una dieta sana y saludable. Qué ingredientes necesitás.

Pan de nube Foto: Pinterest

El pan de nube es un tipo de snack con gran popularidad, gracias a su versatilidad y textura ligera. Esta preparación se destaca por no contener harina ni gluten y es ideal para dietas bajas en carbohidratos e incluso para que puedan ser disfrutados por las personas celíacas.

Su origen se remonta a la búsqueda de recetas saludables en los años 70, pero las redes sociales la impulsaron como una opción rápida y fácil de elaborar. Su punto fuerte es que lleva muy pocos ingredientes y puede prepararse en su versión salada (simplemente con algo de sal, ajo y queso) o en su versión dulce (con miel o cacao).

Pan de nube Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo hacer pan de nube

Ingredientes (para 4–6 unidades):

3 huevos (a temperatura ambiente)

3 cucharadas de queso crema (o yogur natural sin azúcar)

1/4 cucharadita de polvo de hornear o cremor tártaro

Sal (una pizca, si lo querés salado)

Opcional: especias o hierbas (ajo en polvo, orégano, etc.)

Instrucciones:

Precalentá el horno a 150 °C (bajo). Cubrí una bandeja con papel manteca o una lámina de silicona. Luego, separá las claras y las yemas en dos bowls distintos.

Batí las claras a punto nieve con el polvo de hornear o cremor tártaro. Tienen que quedar bien firmes (como un merengue). Después incorporá las yemas junto con el queso crema hasta que quede una mezcla lisa y homogénea.

Pan de nube Foto: Pinterest

Incorporá las claras a las yemas en 2 o 3 partes, con movimientos envolventes y suaves. No mezcles demasiado fuerte para no perder el aire.

Formá los panes con una cuchara grande, hacé montoncitos sobre la bandeja. Dejá algo de espacio entre ellos porque se expanden. Horneá por 20 a 25 minutos, o hasta que estén doraditos arriba y cocidos por dentro.

Enfriá sobre una rejilla. Una vez fríos, se pueden guardar en un tupper en la heladera por 2-3 días.