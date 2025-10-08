Pan árabe con salsa de ajo: la receta rápida, fácil y sin horno ideal para una picada

Perfecto para acompañar hummus, falafel, shawarma o simplemente como envoltorio para cualquier bocadillo, tiene su origen en el Medio Oriente y se puede preparar con ingredientes que todos tenemos en casa.
miércoles, 8 de octubre de 2025, 22:46
Pan Árabe
Pan Árabe Foto: Freepik

El pan árabe, clásico de la gastronomía del Medio Oriente, se puede preparar muy fácil en casa, sin horno, sin levadura y con ingredientes que seguro ya tenés. Sin embargo, no hay que olvidarse del toque final que le dará un gusto especial: una mezcla de ajo, aceite de oliva y hierbas frescas que se pincela al salir del fuego.

Este ingrediente lo vuelve un pan totalmente irresistible, con sabor intenso, aromático y delicioso. Ideal para acompañar cualquier comida o para disfrutarlo solo, recién hecho y bien calentito.

El pan árabe funciona para acompañar cualquier tipo de alimento. Foto: Freepik.

Ingredientes para hacer el pan árabe

Para la masa:

  • 2 ¾ tazas de harina de trigo común (000).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • ¼ taza de aceite (puede ser de girasol, maíz u oliva).
  • ½ taza de agua (a temperatura ambiente).

Para pincelar:

  • 2 o 3 dientes de ajo bien triturados.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • Hierbas frescas picadas a gusto.

Paso a paso para el pan árabe de ajo

En un recipiente colocar la harina, el polvo de hornear y la sal. Hacer un hueco en el medio y añadir el aceite y el agua. Mezclar con una cuchara al principio y después con las manos hasta que se forme una masa.

Amasar durante 5 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Si está muy seca, agregar un chorrito más de agua; si está pegajosa, un poquito más de harina.

Dejar reposar la masa tapada con un repasador durante 10 minutos aproximadamente.

Dividir la masa en 6 a 8 porciones iguales. Hacer las bolitas y después, sobre una superficie enharinada, estirar cada una con palo de amasar hasta formar discos.

Calentar una sartén antiadherente o plancha tipo bifera a fuego medio-alto. No hace falta agregar aceite. Cocinar los discos hasta que se inflen un poco y se doren. Dar vuelta varias veces para que se cocinen parejo y no se quemen.

Mientras se cocinan los panes, mezclar en otro recipiente el aceite de oliva, el ajo triturado y las hierbas frescas picadas. Apenas se retira cada pan, pincelarlo a gusto con esta mezcla. El calor va a ayudar a que el pan absorba todos los sabores.

El pan árabe funciona para acompañar cualquier tipo de alimento, ya sea para armar un sándwich de jamón y queso, para acompañar una picada o hasta para rellenarlos con carne picada o trozos de pollo condimentado.