El relleno original que reemplaza al dulce de leche en las tortas: fácil e innovador sin renunciar al sabor

En la repostería todo vale. Los comensales se quedarán sorprendidos con esta combinación que va más allá de lo convencional.

Torta de chocolate. Foto: Pexels.

En el mundo de la repostería, hay ciertos sabores clásicos que nunca fallan, tales como el dulce de leche y la crema. Pero también existen algunas combinaciones que, si bien son menos convencionales, logran conquistar hasta al paladar más exigente, gracias a su originalidad y sabor.

Este es el caso de la torta de chocolate con relleno de crema de menta, una propuesta ideal para quienes buscan salir de lo habitual sin renunciar al placer de un buen pastel. El contraste entre el intenso sabor del cacao y la frescura mentolada de la crema convierte a este postre en una experiencia distinta y deliciosa.

Torta de chocolate y menta

Suave, refrescante y con una textura equilibrada, esta torta es perfecta tanto para una celebración especial como para sorprender en una merienda casera. En esta receta, fácil y apta para principiantes, te mostramos cómo hacer el paso a paso.

Ingredientes

Para el bizcochuelo de chocolate:

200 g de azúcar

180 g de harina 0000

60 g de cacao amargo en polvo

1 ½ cdita de polvo de hornear

1 cdita de bicarbonato de sodio

½ cdita de sal

2 huevos

240 ml de leche

120 ml de aceite vegetal

1 cdita de extracto de vainilla

240 ml de agua caliente

Para la crema de menta:

400 ml de crema de leche (para batir)

80 g de azúcar impalpable (o a gusto)

1 cdita de extracto de menta (¡no más!)

Colorante verde (opcional, solo unas gotas)

Hojas de menta fresca (opcional, para decorar)

Para la cobertura (ganache de chocolate):

200 g de chocolate semiamargo

200 ml de crema de leche

Torta de chocolate y menta Foto: Made with Google AI

Preparación para el bizcochuelo

Precalentá el horno a 180 °C. Enmantecá y enhariná un molde redondo (22-24 cm). En un bol grande, mezclá los ingredientes secos: azúcar, harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal.

Agregá los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Batí hasta integrar bien. Incorporá el agua caliente poco a poco (va a quedar una mezcla bastante líquida, es normal). Volcá la mezcla en el molde y horneá durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar completamente antes de cortar para rellenar.

Preparar la crema de menta

Enfriá bien la crema y batila hasta que comience a espesar. Agregá el azúcar impalpable tamizada y seguí batiendo hasta que tenga textura firme.

Añadí el extracto de menta con cuidado y, si querés, unas gotitas de colorante verde para darle un aspecto más visual. Guardá en la heladera al menos 30 minutos para que tome cuerpo.

Probá la crema antes de usarla: el sabor a menta debe sentirse, pero no ser dominante. Si es muy fuerte, podés suavizarla agregando más crema batida y luego rellená la torta cortándola a la mitad. Dejá reposar y enfriar al menos 30 minutos.