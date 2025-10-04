Cortita y al pie: la receta de la verdadera pizza napoletana, según Donato de Sanctis

Preparar pizza napoletana en casa no solo es posible, sino también una experiencia que conecta con la tradición y la pasión de quienes la crearon. Paso a paso para conseguir esta delicia.

Cómo hacer la verdadera pizza napoletana.

La pizza napoletana es mucho más que una receta: es un ícono de la gastronomía italiana y un patrimonio cultural reconocido en todo el mundo. Con su masa fina, bordes aireados y ese sabor que combina tomate, mozzarella y albahaca, representa la esencia de Nápoles en cada bocado.

Preparar pizza napoletana en casa no solo es posible, sino también una experiencia que conecta con la tradición y la pasión de quienes la crearon. En este contexto, el reconocido chef Donato De Santis, famoso por su paso por MasterChef y fundador de Pizza Paradiso, un lugar que rinde homenaje a esta deliciosa especialidad italiana, compartió la verdadera receta en su cuenta de Instagram.

Pizza Paradiso es una de las creaciones del chef Donato de Santis en Argentina. Foto: Instagram @pizzaparadisoar

Receta de la pizza napoletana

Ingredientes

Agua 600 gr.

Harina 1000 gr.

Levadura fresca 3 gr. / seca 1 gr.

Sal 30 gr.

A tener en cuenta: si van a cocinar en casa con horno de gas o eléctrico que normalmente llegan a una temperatura máxima de 250/280 grados, agregar a la receta y sobre el final del amasado 2% de aceite de oliva calculado en base a la cantidad de harina en este caso sería, 20 grs.

Pizza Paradiso es una de las creaciones del chef Donato de Santis en Argentina. Foto: Instagram @pizzaparadisoar

Paso a paso

Preparación de la masa

Verter el agua en un bowl, agregar la sal y disolverla con la mano. Tomar la levadura entre el dedo índice y pulgar y disolverla en el agua. Incorporar un tercio de la harina, mezclando enérgicamente para disolver los grumos y obtener una crema. Agregar el resto de la harina de a tercios, mezclando hasta incorporarla por completo. Cuando la masa ofrezca resistencia, retirarla del bowl y continuar amasando suavemente, sin desgarrarla (para no romper la malla glutínica), preferentemente sobre una superficie fría como mármol o acero inoxidable, hasta alcanzar el punto de impasto. El amasado a mano debe durar entre 15 y 20 minutos. Formar un bollo con la masa y dejarlo reposar a temperatura ambiente durante media hora, dentro de un cajón de leudado con tapa o cubriéndolo con un paño húmedo o film. Esto permite que la masa se relaje y comience la fermentación. Dividir la masa en bollos de 270 g para una pizza de 33 cm de diámetro y embollar cada uno. Colocar los bollitos en un cajón de fermentación, cubrir con tapa o film, y dejar madurar a temperatura ambiente entre 6 y 8 horas.

Tip del chef: El tiempo es fundamental. Con harinas “más débiles”, como las que se consiguen en Argentina, se recomienda maduración a temperatura ambiente. Con harinas de fuerza, la masa puede reposar en el refrigerador entre 48 y 72 horas.

Estirado y manipulación

Distribuir los gases contenidos en la masa sin dejarlos escapar. Para pizza redonda, concentrar los gases desde el centro hacia los bordes. Estirar el bollo con los dedos de ambas manos desde el centro hacia afuera, sin pisar los bordes, para que queden levemente levantados. Cuando la masa alcance aproximadamente el 80% del diámetro deseado, agregar el tomate, la albahaca y la mozzarella, dejando un espacio de 2 cm desde el borde.

Pizza Paradiso es una de las creaciones del chef Donato de Santis en Argentina. Foto: Instagram @pizzaparadisoar

Cocción