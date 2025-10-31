Rica y baja en calorías: cómo hacer una tarta de ricota sin harina ni azúcar ideal para la tarde

Esta receta es simple y liviana, ideal para cuidarse sin dejar de disfrutar. El paso a paso, aquí.

Cómo hacer torta de ricota.

La tarta de ricota es una de las favoritas de la mesa familiar, ya sea para una merienda, un cumpleaños o una tarde divertida. Sin embargo, el exceso de azúcar y la harina hacen que sea una opción demasiado calórica para aquellas personas que prefieren tener una dieta saludable.

Existe una receta que, con algunos cambios de ingredientes, es posible llegar a una visión mucho más liviana, sin harinas ni azúcares agregados. ¡Pero eso no es todo!, a pesar de ser una versión light, conserva la suavidad de la ricota y un sabor irresistible y delicioso.

torta de ricota

Además, la buena noticia es que al no llevar gluten ni azúcares refinados, es una alternativa amigable con aquellas personas que son celíacas, que buscan mejorar su digestión o evitar los picos de glucosa. Es ideal para presentar en reuniones familiares o de amigos para comer con un buen café negro.

Paso a paso: cómo hacer tarta de ricota saludable y sin TACC

Ingredientes:

500 g de ricota descremada

3 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para horno

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón (opcional)

200 g de harina de almendras (o de avena sin TACC si preferís)

2 cucharadas de aceite de coco o manteca derretida

1 huevo

1 pizca de sal

1 cucharadita de stevia o endulzante a gusto

Preparación:

En un bowl mezclá la harina de almendras con la sal y el endulzante. Luego, incorporá el huevo y el aceite de coco, al integrar hasta formar una masa maleable. Llevá la masa a un molde antes aceitado, al presionar con los dedos hasta cubrir toda la base. Pinchala con un tenedor y precalentá en horno moderado durante 8 a 10 minutos para que quede firme antes de agregar el relleno.

Tarta de ricota

Para el relleno:

Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar bien, agregá la ricota, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Colocar la mezcla en un molde pre engrasado.

Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorada. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.