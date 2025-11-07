Tabule, la ensalada árabe más famosa: el sencillo paso a paso para un plato fresco y original

Con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, se convierte en una receta rápida y nutritiva.

Tabule, la receta árabe Foto: Instagram @tabulerg

El tabule es una ensalada típica de la cocina árabe que consiste en perejil cortado finamente, bulgur cocido y otros ingredientes. Es uno de los más tradicionales aperitivos del mezze, pequeños platos servidos en conjunto.

Se trata de un sencillo plato frío consumido principalmente durante el verano, y es una de las preparaciones culinarias árabes de mayor proyección internacional. También es conocido en Chipre y en Armenia. En el Líbano es considerado plato nacional y obtuvo en 2001 su «Día Nacional», siendo el primer sábado de julio.

Hoy trascendió sus raíces regionales y se disfruta en todo el mundo. Con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, se convierte en una receta rápida y nutritiva. A continuación, te dejamos una receta sencilla para que puedas hacer tabule en casa.

Cómo hacer tabule

Ingredientes

1 taza de trigo burgol (fino o medio)

2 tomates maduros, picados en cubos pequeños

1 pepino, pelado y picado en cubos pequeños

1 manojo grande de perejil fresco, finamente picado

1/4 de taza de menta fresca, finamente picada

1/4 de taza de cebolla morada, finamente picada

Jugo de 2 limones

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta al gusto

La receta ideal para días de calor Foto: Instagram @felipizarro

Paso a paso