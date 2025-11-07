Tabule, la ensalada árabe más famosa: el sencillo paso a paso para un plato fresco y original

Con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, se convierte en una receta rápida y nutritiva.
viernes, 7 de noviembre de 2025, 21:00
Tabule, la receta árabe
Tabule, la receta árabe Foto: Instagram @tabulerg

El tabule es una ensalada típica de la cocina árabe que consiste en perejil cortado finamente, bulgur cocido y otros ingredientes. Es uno de los más tradicionales aperitivos del mezze, pequeños platos servidos en conjunto.

Se trata de un sencillo plato frío consumido principalmente durante el verano, y es una de las preparaciones culinarias árabes de mayor proyección internacional. También es conocido en Chipre y en Armenia. En el Líbano es considerado plato nacional y obtuvo en 2001 su «Día Nacional», siendo el primer sábado de julio.

Hoy trascendió sus raíces regionales y se disfruta en todo el mundo. Con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, se convierte en una receta rápida y nutritiva. A continuación, te dejamos una receta sencilla para que puedas hacer tabule en casa.

Cómo hacer tabule

Ingredientes

  • 1 taza de trigo burgol (fino o medio)
  • 2 tomates maduros, picados en cubos pequeños
  • 1 pepino, pelado y picado en cubos pequeños
  • 1 manojo grande de perejil fresco, finamente picado
  • 1/4 de taza de menta fresca, finamente picada
  • 1/4 de taza de cebolla morada, finamente picada
  • Jugo de 2 limones
  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta al gusto
La receta ideal para días de calor Foto: Instagram @felipizarro

Paso a paso

  1. En un recipiente grande, colocar el trigo burgol y cúbrelo con agua caliente.
  2. Dejar reposar durante unos 20-30 minutos hasta que el trigo haya absorbido el agua y se haya ablandado. Luego, drenar el exceso de agua y escurre bien.
  3. Si el trigo queda muy húmedo, se puede presionar ligeramente con las manos para eliminar el exceso de agua.
  4. Una vez que el trigo esté listo, agregale el tomate, el pepino, la cebolla, el perejil, la menta y mezcla todo bien. Este es el momento de ajustar la proporción de hierbas o vegetales a tu gusto, ya que el tabule puede ser tan verde o tan fresco como prefieras.
  5. Agrega el jugo de limón, el aceite de oliva, y sazona con sal y pimienta al gusto.
  6. Remover todo nuevamente y deja reposar el tabule en la heladera durante al menos 30 minutos para que los sabores se mezclen bien.