Tabule, la ensalada árabe más famosa: el sencillo paso a paso para un plato fresco y original
El tabule es una ensalada típica de la cocina árabe que consiste en perejil cortado finamente, bulgur cocido y otros ingredientes. Es uno de los más tradicionales aperitivos del mezze, pequeños platos servidos en conjunto.
Se trata de un sencillo plato frío consumido principalmente durante el verano, y es una de las preparaciones culinarias árabes de mayor proyección internacional. También es conocido en Chipre y en Armenia. En el Líbano es considerado plato nacional y obtuvo en 2001 su «Día Nacional», siendo el primer sábado de julio.
Hoy trascendió sus raíces regionales y se disfruta en todo el mundo. Con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, se convierte en una receta rápida y nutritiva. A continuación, te dejamos una receta sencilla para que puedas hacer tabule en casa.
Cómo hacer tabule
Ingredientes
- 1 taza de trigo burgol (fino o medio)
- 2 tomates maduros, picados en cubos pequeños
- 1 pepino, pelado y picado en cubos pequeños
- 1 manojo grande de perejil fresco, finamente picado
- 1/4 de taza de menta fresca, finamente picada
- 1/4 de taza de cebolla morada, finamente picada
- Jugo de 2 limones
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso
- En un recipiente grande, colocar el trigo burgol y cúbrelo con agua caliente.
- Dejar reposar durante unos 20-30 minutos hasta que el trigo haya absorbido el agua y se haya ablandado. Luego, drenar el exceso de agua y escurre bien.
- Si el trigo queda muy húmedo, se puede presionar ligeramente con las manos para eliminar el exceso de agua.
- Una vez que el trigo esté listo, agregale el tomate, el pepino, la cebolla, el perejil, la menta y mezcla todo bien. Este es el momento de ajustar la proporción de hierbas o vegetales a tu gusto, ya que el tabule puede ser tan verde o tan fresco como prefieras.
- Agrega el jugo de limón, el aceite de oliva, y sazona con sal y pimienta al gusto.
- Remover todo nuevamente y deja reposar el tabule en la heladera durante al menos 30 minutos para que los sabores se mezclen bien.