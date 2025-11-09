Ideal para el superclásico y unos mates: paso a paso para cocinar pancitos rellenos de jamón y queso

Los pancitos saborizados son un clásico y no se necesita ser un chef profesional para cocinarlos en casa. Mirá el sencillo paso a paso y ponelo a prueba.

Pan relleno. Foto: Freepik.

Los pancitos caseros rellenos, que se pueden saborizar de queso, salame, jamón, cebolla u otros gustos, son ideales para cocinar este domingo y acompañar una rica picada o simplemente para darse un gustito con el superclásico de fondo.

Lo mejor de esta receta es que no hace falta prender el horno. Estos pancitos se cocinan en sartén, quedan dorados por fuera, esponjosos por dentro y, además, le podés agregar el condimento que más te guste.

Pan relleno de jamón y queso.

Además, este paso a paso deja en evidencia que no hace falta ser chef profesional, ya que siguiendo al pie de la letra el procedimiento se puede lograr esta clásica delicia en pocos minutos.

Receta fácil y sencilla para los pancitos rellenos

Ingredientes

360 g de harina 000.

200 ml de leche.

60 g de manteca derretida.

1 cucharadita de sal.

3 cucharadas de queso rallado.

1 cucharada de orégano.

Puré de tomate, cantidad necesaria.

Jamón cocido cortado en cubitos.

Queso cremoso cortado también en cubos.

Pan relleno de queso.

Paso a paso