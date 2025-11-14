Torta nube de limón: la receta sin harina ni azúcar irresistible para la merienda

Se trata de postre perfecto para quienes siguen una dieta libre de gluten y azúcares, sin necesidad de renunciar al placer de algo dulce. El paso a paso.

Torta de limón. Foto: X/Grook.

Seguir una dieta libre de gluten y azúcares es totalmente posible gracias a recetas que, desde el primer bocado, hacen que todo el esfuerzo valga la pena. De hecho, hay postres que sorprenden por su cremosidad y que se pueden disfrutar perfectamente con un café, o incluso con un mate. La torta nube de limón es uno de ellos: no solo por su textura suave, sino también por su frescura, ideal para los días de calor.

Torta nube de limón Foto: Gemini IA

Esta receta, es especial porque no lleva azúcar, harina ni gluten, lo que lo convierte en un postre liviano y natural, con un sabor intenso a limón y una textura que, efectivamente, pareciera que estuviéramos en el cielo.

Otra gran ventaja de esta receta es que permite adaptar el endulzante según las preferencias o necesidades de quien la prepare. En esta versión se utiliza eritritol, un sustituto natural del azúcar que no modifica el sabor y aporta muy pocas calorías.

En caso de no contar con este ingrediente, se puede reemplazar por stevia, sucralosa o incluso azúcar común, aunque esta última opción dejaría de hacerla apta para una dieta sin azúcar.

Limón. Foto: Unsplash.

Ingredientes para preparar la torta nube

3 huevos

6 cucharadas soperas de eritritol (o el endulzante que prefieras; si usás azúcar, serían 4 y ½ cucharadas)

Ralladura de 1 limón

Jugo de ½ limón

250 g de yogur griego natural

1 pizca de esencia de vainilla

30 g de maicena

Paso a paso

Para comenzar, separá las claras de las yemas. En un bowl, mezclá las yemas con la mitad del endulzante, un poco de esencia de vainilla, ralladura de limón, maicena y yogur griego. Integrá bien todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

Torta nube de limón Foto: Gemini IA

En otro recipiente, batí las claras junto con el jugo de limón y el resto del endulzante, hasta alcanzar un punto nieve firme. Luego, incorporá las claras batidas a la preparación anterior en tres partes, con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire y lograr una textura liviana. Verté la mezcla en un molde desmontable de aproximadamente 15x7 cm, previamente forrado con papel manteca.

Llevá al horno precalentado a 150 °C y cociná durante una hora. Una vez finalizada la cocción, dejá la torta dentro del horno apagado durante 10 minutos más. Luego, dejá enfriar a temperatura ambiente y, una vez fría, guardala en la heladera durante al menos 4 o 5 horas antes de desmoldarla.