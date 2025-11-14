Torta nube de limón: la receta sin harina ni azúcar irresistible para la merienda
Seguir una dieta libre de gluten y azúcares es totalmente posible gracias a recetas que, desde el primer bocado, hacen que todo el esfuerzo valga la pena. De hecho, hay postres que sorprenden por su cremosidad y que se pueden disfrutar perfectamente con un café, o incluso con un mate. La torta nube de limón es uno de ellos: no solo por su textura suave, sino también por su frescura, ideal para los días de calor.
Esta receta, es especial porque no lleva azúcar, harina ni gluten, lo que lo convierte en un postre liviano y natural, con un sabor intenso a limón y una textura que, efectivamente, pareciera que estuviéramos en el cielo.
Otra gran ventaja de esta receta es que permite adaptar el endulzante según las preferencias o necesidades de quien la prepare. En esta versión se utiliza eritritol, un sustituto natural del azúcar que no modifica el sabor y aporta muy pocas calorías.
En caso de no contar con este ingrediente, se puede reemplazar por stevia, sucralosa o incluso azúcar común, aunque esta última opción dejaría de hacerla apta para una dieta sin azúcar.
Ingredientes para preparar la torta nube
- 3 huevos
- 6 cucharadas soperas de eritritol (o el endulzante que prefieras; si usás azúcar, serían 4 y ½ cucharadas)
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de ½ limón
- 250 g de yogur griego natural
- 1 pizca de esencia de vainilla
- 30 g de maicena
Paso a paso
Para comenzar, separá las claras de las yemas. En un bowl, mezclá las yemas con la mitad del endulzante, un poco de esencia de vainilla, ralladura de limón, maicena y yogur griego. Integrá bien todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.
En otro recipiente, batí las claras junto con el jugo de limón y el resto del endulzante, hasta alcanzar un punto nieve firme. Luego, incorporá las claras batidas a la preparación anterior en tres partes, con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire y lograr una textura liviana. Verté la mezcla en un molde desmontable de aproximadamente 15x7 cm, previamente forrado con papel manteca.
Llevá al horno precalentado a 150 °C y cociná durante una hora. Una vez finalizada la cocción, dejá la torta dentro del horno apagado durante 10 minutos más. Luego, dejá enfriar a temperatura ambiente y, una vez fría, guardala en la heladera durante al menos 4 o 5 horas antes de desmoldarla.