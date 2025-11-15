Para sorprender en Navidad: la receta del pionono más original, sin jamón ni atún

Hay varias opciones para salir de lo tradicional y agasajar a tus invitados. Pero hay una que se destaca entre las demás y se vuelve irresistible.

Un relleno diferente Foto: Cucinare

El pionono es un clásico imprescindible en las mesas familiares de Navidad y Año Nuevo. Si bien el de jamón y queso es el más tradicional y casi nunca falta, hay una gran variedad de opciones creativas para disfrutar de esta delicia en las celebraciones.

A continuación, te dejamos la receta del relleno más original para que sorprendas a tus invitados con un sabor único y fuera de la común. En esta oportunidad el ingrediente estrella es la carne picada, con aceitunas, huevo duro y un toque de tomate.

Cómo hacer un pionono original

Ingredientes

1 pionono

300 g de carne picada

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

2 huevos duros picados

1/2 taza de aceitunas verdes o negras

2 tomates medianos

Sal, pimienta y condimentos

Aceite de oliva o manteca para cocinar

Un ingrediente estrella para sorprender Foto: Gemini

Preparación

En una sartén grande, calentar un poco de aceite de oliva y saltear la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio, desmenuzándola con una cuchara de madera. Condimentar y cocinar hasta que esté bien dorada. Una vez que la carne esté tibia, incorporar los huevos duros picados, las aceitunas y el tomate. Mezclar. Extender el pionono sobre una superficie plana. Colocar el relleno en el centro y distribuirlo de manera uniforme. Enrollar con cuidado.

