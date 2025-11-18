Ideal para la mesa de Navidad: el postre que desplaza al pan dulce y promete convertirse en un nuevo clásico
Esta receta es fácil y podría transformarse en la nueva favorita de los argentinos. Ideal para los días de calor en diciembre y para los amantes de los frutos rojos.
Se acerca la temporada navideña y con ella los clásicos de siempre: el pan dulce, los budines y los turrones. Pero este año las tendencias cambian y así también lo hace la mesa dulce, con una nueva propuesta gastronómica que ganó mucho terreno: el cheesecake de frutos rojos.
Se trata de un postre fresco, moderno y sofisticado que ya conquista a quienes buscan renovar su menú festivo sin perder el espíritu de celebración. Además, con su textura suave y su inconfundible sabor cremoso, aparece como el candidato perfecto para sorprender a la familia y cerrar la noche con un toque elegante.
Con una receta fácil y sabores equilibrados, el cheesecake es uno de los favoritos de la Navidad. El relleno de queso crema le da suavidad y cremosidad, mientras que los frutos rojos, frescos o convertidos en compota, suman un contraste ácido que realza la dulzura del postre.
Receta de cheesecake de frutos rojos para Navidad
Ingredientes:
También podría interesarte
- 250 g de galletitas tipo vainilla
- 100 g de manteca derretida
- 500 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche
- 150 g de azúcar
- 1 cda de esencia de vainilla
- 3 huevos
- 200 g de frutos rojos (frescos o congelados)
- 3 cdas de azúcar extra para la compota
Preparación:
Triturá las galletitas, mezclalas con la manteca derretida y presioná la mezcla sobre un molde desmontable. Llevá a la heladera 20 minutos.
Batí el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla. Agregá los huevos de a uno y luego la crema de leche. Volcá la mezcla sobre la base y horneá a 160°C por 45–50 minutos, hasta que el centro quede firme.
Luego, colocá los frutos rojos con azúcar en una olla pequeña y cociná a fuego bajo hasta que espese. Dejá enfriar el cheesecake, cubrilo con la compota o frutos rojos frescos y llevá a la heladera. Lo ideal es prepararlo con un día de anticipación.