Navidad con plato fresco y abundante: la receta exprés lista en 15 minutos para sorprender en las fiestas

Una preparación simple, fresca y económica que se puede tener lista en pocos minutos para resolver la mesa navideña sin complicarte.

Comida navideña. Foto: Unsplash.

La cena de Navidad suele ser un momento especial para reencontrarse, compartir y disfrutar en familia o con amigos. Y si sos de los que prefieren tener todo listo con anticipación para la Nochebuena, especialmente el menú, acá va una opción rápida, rica y súper accesible que te va a salvar la mesa.

En solo 15 minutos: el plato navideño, fresco y económico para el 24

Ingredientes

1 pionono grande

300 g de queso en fetas

300 g de jamón cocido en fetas

1 morrón rojo confitado en tiras

1 tomate asado

2 huevos revueltos

Queso crema o mayonesa light para untar

El plato navideño, fresco y económico para el 24. Foto: Instagram @gimecocina

Paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Para el tomate: colocarlo entero, con cáscara, en una placa y llevarlo al horno fuerte por unos 10 minutos .

Para el morrón: cortarlo en Juliana, cocinarlo en una sartén con un toque de aceite de oliva y, cuando empiece a ablandarse, sumar una cucharadita de azúcar para caramelizarlo.

Una vez listo el morrón, limpiar la sartén y hacer allí los huevos revueltos.

2. Armado del pionono

Desenrollar el pionono sobre una bandeja y cubrirlo con una capa fina de queso crema o mayonesa.

Distribuir las fetas de jamón y, encima, las de queso.

Agregar el morrón confitado, el tomate asado en trocitos y los huevos revueltos.

Enrollar con cuidado y envolverlo en film. Llevar a la heladera al menos 30 minutos para que tome firmeza.

3. Refrigeración y presentación

Llevar la preparación a la heladera durante 30 minutos como mínimo. Este tiempo de frío ayuda a que el pionono se asiente, quede más firme al cortar y los sabores se integren mejor.

Al momento de servir, retirar del film, cortar en rodajas y presentar en una bandeja bien fría.

El plato navideño, fresco y económico para el 24.

Con esta receta rápida, fresca y rendidora, la cena navideña se vuelve mucho más simple y disfrutable. Solo se necesita unos pocos ingredientes y un ratito en la cocina para preparar un plato que siempre queda bien y que todos aman. Una opción ideal para quienes quieren compartir un buen momento sin estrés y con mucho sabor en la mesa.