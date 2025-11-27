Receta rápida y fácil: cómo preparar croquetas cremosas de papa y queso en freidora de aire

Cremosas por dentro, crocantes por fuera y fáciles de preparar. El paso a paso de una versión más saludable, sin sacrificar sabor ni textura.

jueves, 27 de noviembre de 2025, 12:45
Las croquetas de papa y queso se consolidan como una opción ideal para resolver cualquier comida y disfrutar de una alternativa perfecta para los amantes de la papa: cremosas por dentro, crocantes por fuera y fáciles de preparar.

La popularidad de la freidora de aire permitió adaptar esta receta clásica a una versión más saludable, sin sacrificar sabor ni textura. A continuación, te detallamos cómo hacer estas croquetas en casa, paso a paso y con todos los ingredientes necesarios para lograr un resultado delicioso.

Paso a paso: cómo preparar croquetas de papa y queso en la freidora de aire

Ingredientes (para 12 a 15 croquetas medianas)

Para el relleno:

  • 500 g de papas (aproximadamente 3 medianas)
  • 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella, cheddar o una mezcla)
  • 2 cucharadas de queso crema.
  • 1 huevo.
  • Sal a gusto.
  • Pimienta negra a gusto.
  • Una pizca de nuez moscada (opcional)
Para el rebozado:

1 huevo batido.

1 taza de pan rallado o panko.

Rocío vegetal o una cucharadita de aceite (para aplicar en la freidora)

Preparación paso a paso

  • Lavar bien las papas y hervirlas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas (aproximadamente 25-30 minutos). Luego, escurrirlas, pelarlas y hacer un puré liso, sin grumos.
  • Agregar al puré el queso rallado, el queso crema, un huevo y los condimentos (sal, pimienta y nuez moscada). Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Si está muy blanda, se puede llevar a la heladera por 30 minutos para que tome consistencia.
  • Con las manos ligeramente humedecidas, tomar porciones de la mezcla y dar forma de bolita o cilindro. Reservar en una bandeja.
  • Pasar cada croqueta por el huevo batido y luego por el pan rallado o panko. Si se desea una cobertura más gruesa, repetir el procedimiento (doble rebozado).
  • Encender la freidora de aire a 190 °C durante 5 minutos para precalentar.
  • Colocar las croquetas en la canasta de la freidora, sin encimarlas. Rociarlas con un poco de aceite o utilizar rocío vegetal. Cocinar durante 10 a 12 minutos, dándolas vuelta a mitad del tiempo para asegurar un dorado parejo.

Estas croquetas son ideales como entrada o acompañamiento. También pueden formar parte de un plato principal si se combinan con una ensalada tibia de espinaca o una crema de calabaza. Para una versión más completa, es posible agregar jamón cocido picado o cebolla salteada al relleno.