Un llamativo aperitivo para Navidad: la receta del rulo de queso con jamón serrano, pistachos y arándanos

Esta deliciosa comida, proveniente de Europa, une varios ingredientes que comenzaron a ser tendencia en la Argentina durante los últimos años. Conocé el paso a paso para implementarlo en estas fiestas navideñas.

Rulo de queso con jamón serrano, pistachos y arándanos. Foto: Recetas de cocina de Sergio.

Uno de los aperitivos que más se popularizó en los últimos años durante la Navidad son los rulos de queso caseros. Además de darle un toque muy vistoso a la mesa, esta deliciosa comida puede prepararse para untar con jamón serrano, pistachos y arándanos.

Este tipo de plato puede personalizarse con los ingredientes que más te gusten y probar distintas combinaciones. En este caso, te dejamos la receta con jamón serrano, pistachos y arándanos, pero también queda perfecto si lo rellenas con nueces y pasas de uva.

La receta de los rulos de queso con jamón serrano, pistachos y arándanos

Ingredientes

Jamón serrano, pistachos y arándanos, los ingredientes para el rulo de queso navideño. Foto: Recetas de cocina de Sergio.

4 o 5 lonchas de jamón serrano

200 gramos de queso crema

2 cucharadas soperas de pistachos pelados

1 cucharada de arándanos secos

Semillas de calabaza

Cebollín fresco

El paso a paso de la preparación

La preparación del rulo de queso con jamón serrano, pistachos y arándanos. Foto: Recetas de cocina de Sergio.

Meter dos lonchas de jamón serrano en el microondas durante 2 minutos. De esta manera vamos a conseguir que se cocine la loncha y, a la hora de enfriarse, se endurezca. Así, se puede picar y rebozar luego nuestro rulo en estos trozos de jamón crujiente. Picar el resto del jamón con el cebollín picado y mezclar en un bol. Picar muy bien los pistachos, las semillas de calabaza y el jamón crujiente que hicimos en el microondas. Poner el queso crema en papel film y formar una especie de rulo. Rebozar el rulo de queso crema en la mezcla de pistachos, jamón y pipas. Servir con unas tostadas crujientes y listo.

Los múltiples beneficios del pistacho

El pistacho tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano. Foto: Unsplash

Combaten la anemia por su gran cantidad de hierro.

Contribuyen al mantenimiento de los huesos.

Controlan el nivel de azúcar en sangre.

Favorecen el tránsito intestinal.

Mejoran la salud cardiaca y el colesterol.

Mejoran la salud cardiovascular.

Reducen el estrés.

Son antioxidantes.

Los pistachos, al igual que cualquier fruto seco, no engordan a menos que se consuma en exceso. El punto a favor que tienen es su alto contenido en fibra y su propiedad saciante.

Se recomienda comer uno o dos puñados al día, sin superar los 30 o 40 gramos por ración, que equivale a unos 40 o 50 pistachos de tamaño medio.