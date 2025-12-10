Cómo conservar el plato preferido de Navidad y Año Nuevo: cuánto tiempo dura el vitel toné en la heladera

Más allá de su historia europea, en la Argentina, esta exquisita comida se volvió muy popular en las fiestas de fin de año, tomando un protagonismo que no tiene en Italia, su país de origen. La respuesta del interrogante dentro de la nota.

Vitel toné, la comida preferida de los argentinos en Navidad y Año Nuevo. Foto: Recetas gratis.

Entre los clásicos infaltables de las mesas argentinas en las fiestas de fin de año, el vitel toné siempre ocupa un lugar destacado, ya sea en la celebración de Navidad o en los festejos de Año Nuevo.

Este plato, de origen italiano, lleva originalmente el nombre vitello tonnato, que en español significa “ternera con salsa de atún”.

El vitel toné puede durar en la heladera entre 3 y 4 días. Es importante guardarlo en un recipiente hermético o bien cubierto para mantener la frescura y evitar que absorba otros olores.

Teniendo en cuenta que contiene carne y mayonesa, es fundamental tener en cuenta que estos ingredientes pueden deteriorarse más rápidamente si no se almacenan correctamente.

Además, como el plato generalmente se sirve frío, hay que asegurarse de enfriarlo bien antes de guardarlo en la heladera. Si la idea es conservarlo, lo ideal sería no dejarlo más de 4 días.

Si no se va a consumir dentro de ese período, se puede optar por congelarlo, teniendo en cuenta que la textura de la salsa podría cambiar después de descongelarlo, aunque la carne podría mantenerse bien.

La receta del vité toné para Navidad

La receta y los ingredientes del vitel toné para preparar en Navidad y Año Nuevo. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

1 kg de peceto limpio

2 hojas de laurel

1 zanahoria

1 cebolla

Sal y pimienta a gusto

1 taza de yogur griego natural sin azúcar

1 lata de atún al natural

1 cucharadita de mostaza

Jugo de medio limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de alcaparras (opcional, para decorar)

El paso a paso de la preparación