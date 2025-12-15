Cómo hacer un puré de papas irresistible: el secreto de un cocinero para que quede súper cremoso y delicioso

Este ingrediente tan versátil puede disfrutarse frito, al horno o hervido, pero también convertirse en un puré suave y bien cremoso si se aplican algunos trucos simples durante la preparación.

Puré de papas irresistible. Foto: Freepik.

La papa, también conocida como patata y cuyo nombre científico es Solanum tuberosum, es un tubérculo de origen americano con una historia milenaria. Su cultivo comenzó hace unos 7.000 años en comunidades indígenas que, sin saberlo, marcaron un antes y un después en la alimentación a nivel mundial.

Con el paso del tiempo, la papa se consolidó como un alimento esencial gracias a su valor nutricional, su gran versatilidad en la cocina y la facilidad para conservarla. En la actualidad, es uno de los cultivos más extendidos del planeta y un componente central en la dieta diaria de millones de personas. En el ámbito culinario, se adapta a múltiples preparaciones: frita, al horno o hervida. Además, puede transformarse en un puré suave y cremoso si se siguen algunos pasos clave durante su elaboración.

Puré de papas. Foto: Unsplash.

En ese contexto, Pablo, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y cocinero aficionado, junto a Alba, licenciada en Biotecnología, llevan adelante el exitoso canal de YouTube @ingecocinero y un blog donde comparten recetas simples y accesibles pensadas para amantes de la cocina y foodies. Allí revelaron el truco fundamental para lograr un puré más cremoso y sabroso.

Cómo hacer un puré de papa bien cremoso: los trucos clave

Para lograr un puré suave, aireado y lleno de sabor, el primer paso es la cocción. Las papas deben hervirse enteras y con piel durante unos 25 a 30 minutos. Este detalle no es menor: al cocinarlas así, evitan perder fécula y conservan mejor su textura, lo que después se traduce en un puré mucho más cremoso.

Una vez que estén bien tiernas —podés comprobarlo clavando un cuchillo y viendo que salga sin resistencia—, se pelan con cuidado y se cortan en trozos grandes. Esto ayuda a que el triturado sea más parejo y evita trabajar de más la papa.

Puré de papas bien cremoso. Video YouTube @ingecocinero

El siguiente paso es procesarlas con una buena cantidad de manteca, leche caliente, sal y pimienta. La clave está en triturar bien y agregar la leche de a poco, junto con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, hasta alcanzar la consistencia deseada.

También se pueden sumar especias a gusto para potenciar el sabor. La textura ideal es la de un puré bien liso, sedoso y ligeramente fluido, de esos que se deslizan en el plato y tienen una apariencia irresistible. Un puré simple, pero llevado a otro nivel con pequeños trucos que marcan la diferencia.

Así, con ingredientes simples y algunos trucos clave, es posible transformar un clásico de todos los días en una preparación mucho más tentadora. Hervir las papas con piel, sumar manteca y leche en la medida justa y ajustar la textura con aceite de oliva marcan la diferencia. El resultado es un puré casero, cremoso y lleno de sabor.