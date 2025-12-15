Día Internacional del Cupcake: tres recetas imperdibles para hacer en casa con pocos ingredientes y entretener a los más chicos

El día internacional del cupcake amerita preparar unos ricos pastelitos en casa de distintos sabores, coberturas y agregados. Son fáciles de hacer y los favoritos de los más chicos de la familia. Algunos optan por sumarlos a la mesa navideña en la sección de dulces.

El Día Internacional del Cupcake se festeja cada 15 de diciembre en honor a esta delicia dulce. Son tortitas individuales que combinan sabores, creatividad y una enorme variedad de decoraciones. Sus ingredientes son manteca, huevo, harina y leche con algunos agregados.

Muchos aficionados de la pastelería aprovechan esta fecha para compartir sus originales recetas que pueden acompañar la mesa dulce argentina en estas fiestas de fin de año. Además, es uno de los postres más elegidos por los niños por su combinación de texturas y dulzura.

Paso a paso: tres recetas de cupcakes

Cupcakes de vainilla: los más fáciles de preparar

Para estos cupcakes clásicos de vainilla vas a necesitar 120 g de manteca a temperatura ambiente, 120 g de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 180 g de harina 0000, 1 ½ cucharaditas de polvo de hornear y 120 ml de leche.

Prender el horno a 180 °C. Preparar una bandeja de horno para muffins con recipientes de papel y dejar todo listo.

Batir la manteca (120 g, blanda) con el azúcar (120 g) hasta obtener una crema clara y aireada. Este paso es clave para que salgan livianos.

Agregar los huevos (2), de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla (1 cucharadita).

Mezclar los ingredientes secos : harina 0000 (180 g) y polvo de hornear (1 ½ cucharaditas).

Unir la preparación incorporando los secos de a poco, alternando con la leche (120 ml). Mezclar lo justo, no batir.

Distribuir la mezcla en los recipientes, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.

Llevar al horno por 18 a 22 minutos, hasta que estén apenas dorados y al pinchar con un palito salga seco.

Retirar y dejar enfriar sobre una bandeja antes de decorar o servir.

Cupcakes de zanahoria: la versión fit del postre

Para esta receta más saludable vas a necesitar 2 huevos, 150 g de azúcar, 120 ml de aceite, 180 g de zanahoria rallada fina, 200 g de harina 0000, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela (opcional) y una pizca de sal.

Prender el horno a 180 °C y preparar un recipiente para muffins con moldes de papel.

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y apenas espesa.

Sumar el aceite en forma de hilo, sin dejar de mezclar, hasta integrar bien.

Incorporar la zanahoria rallada , mezclando de manera pareja para que se distribuya en toda la preparación.

Mezclar los secos : harina, polvo de hornear, canela y sal.

Agregar los secos a la preparación en dos tandas, integrando con movimientos suaves.

Distribuir la mezcla en los moldes, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.

Llevar al horno durante 20 a 25 minutos. Chequear que estén listos pinchando con un palito y sacándolo seco.

Retirar y dejar enfriar sobre una bandeja antes de decorar o servir.

Cupcakes de chocolate: el favorito de los niños

Los cupcakes de chocolate son los favoritos de los más chicos de la familia por su sabor de excesivo azúcar. Es la receta que más divertida se les hace para preparar y decorar después.

Los ingredientes son 2 huevos, 120 g de azúcar, 100 ml de aceite, 120 ml de leche, 150 g de harina 0000, 40 g de cacao amargo en polvo, 1 cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal.

Prender el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con recipientes de papel.

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y bien integrada.

Agregar el aceite en forma de hilo, sin dejar de mezclar, hasta unir todo.

Incorporar la leche , mezclando suave.

Mezclar los secos : harina, cacao amargo, polvo de hornear y sal.

Sumar los secos a la preparación en dos tandas, integrando con movimientos envolventes.

Distribuir la mezcla en los recipientes, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.

Llevar al horno por 18 a 22 minutos, hasta que estén inflados y al pinchar con un palito salga seco.

Retirar y dejar enfriar sobre una bandeja antes de decorar o servir.

Cómo hacer la clásica buttercream para cubrir el cupcake

El buttercream es un tipo de crema para decorar y rellenar tortas y cupcakes, hecha principalmente a base de manteca y azúcar. Es muy popular en la repostería por su textura suave, cremosa y su capacidad para crear formas cuando se utiliza con mangas pasteleras.

Los ingredientes son 200 g de manteca a temperatura ambiente, 400 g de azúcar impalpable, 2 cucharadas de leche o crema y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación

Batir la manteca sola hasta que esté bien cremosa y más clara.

Agregar el azúcar impalpable de a poco, en dos o tres tandas, batiendo siempre para que no se apelmace.

Incorporar la leche o crema de a cucharadas, hasta lograr una crema suave y untuosa.

Sumar la vainilla y batir unos minutos más, hasta que la buttercream quede lisa y aireada.

Utilizar una manga para decorar los pastelitos que puede hacerse de una bolsa de freezer o comprarse. También puede reemplazarse por una cuchara.

Aparte pueden sumarse colorantes alimentarios para ponerle un toque distintivo: rosa, celeste, naranja, blanco, amarillo u otros. Existen artificiales, deben estar aprobados por ANMAT, o de origen natural (remolacha, cúrcuma, clorofila). Chispas de chocolate o multicolor son también un agregado muy atractivo.