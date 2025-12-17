Para sorprender en Navidad: cómo se hace el pan cuca misionero, la receta que reemplaza al pan dulce tradicional

Este producto busca desplazar al clásico pan dulce, infaltable en las fiestas de fin de año. ¿En qué se diferencian ambos?

Pan cuca. Foto: lacocinadeck

Una receta oriunda de Misiones se volvió tendencia en los últimos días ya que es de las más utilizadas en fechas cercanas a la Navidad y Año Nuevo. Muy popular en dicha provincia, se trata del “pan cuca”, un producto similar al pan dulce, de origen centroeuropeo, que es reconocido por su masa esponjosa y por la cubierta crocante de azúcar que lleva arriba (streusel).

Si bien la cuca misionera y el pan dulce tradicional comparten el uso de masa fermentada, tienen diferencias marcadas en su preparación, textura y forma de consumo. A continuación te dejamos la receta del pan cuca para que sorprendas a tus invitados con un postre distinto al resto.

Pan cuca misionero. Foto: Pinterest.

Receta del pan cuca misionero

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca (o 10 g de seca)

200 ml de leche tibia

100 g de azúcar

80 g de manteca o margarina

2 huevos

1 pizca de sal

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Esencia de vainilla (opcional)

Para la cobertura (cuca):

150 g de harina

150 g de azúcar

100 g de manteca fría

Canela a gusto

Opcional: coco rallado o nueces picadas

Cuál es la diferencia entre el pan cuca y el pan dulce. Foto: Pinterest.

Paso a paso

1- Activar la levadura:

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

2- Preparar la masa:

En un bol grande colocar la harina, el azúcar y la pizca de sal. Agregar los huevos, la manteca blanda, la ralladura y la levadura activada.

Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

3- Dejar levar:

Tapar y dejar descansar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen (aprox. 1 hora).

4- Armar el pan cuca:

Desgasificar la masa y estirarla en una placa enmantecada. Dejar levar nuevamente unos 20 minutos.

5- Streusel:

Mezclar la harina, el azúcar y la canela. Agregar la manteca fría y desarmar con los dedos hasta obtener un granulado.

Distribuir sobre la masa.

6- Hornear:

Llevar a horno precalentado a 170–180 °C durante 30–35 minutos, hasta que esté dorada.

Cuál es la diferencia entre el pan cuca de Misiones y el pan dulce tradicional

El pan cuca es una masa más suave y aireada que la del pan dulce, y tiene un dulzor que no resulta empalagoso. A diferencia del pan dulce, no tiene frutas abrillantadas ni frutos secos.

Además, otra cosa que lo que distingue es la cubierta crocante de azúcar, manteca y harina —conocida como streusel— que se coloca por encima antes de hornear y le aporta contraste de texturas. Además, el pan cuca está disponible para consumir durante todo el año.

Pan dulce tradicional. Foto: Unsplash.

Por su parte, el pan dulce tradicional tiene una masa más pesada y lleva más cantidad de manteca y huevos. Tiene un sabor más intenso y suele contener frutas abrillantadas, chips de chocolate o frutos secos, además de aromas y especias. A diferencia del pan cuca, este producto se suele consumir en fechas festivas, como Navidad y Año Nuevo.