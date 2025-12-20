Ideal para la mesa de Navidad: así es la receta de ensalada de papas y huevos, un plato ideal para las fiestas de fin de año

Ideal para mesas navideñas con altas temperaturas y presupuestos ajustados, esta versión de ensalada de papas y huevo reemplaza la mayonesa industrial por cremita de zanahorias, se adereza en caliente y permite múltiples variantes con pocos ingredientes.

La receta ideal para hacer en estas fiestas de fin de año. Foto: Las Recetas de MJ

La mesa navideña y las diferentes opciones culinarias para reunir a la familia ya son tema de conversación desde hace días y conforme se acerca cada vez más la fecha, las diferentes recetas para la Navidad comienzan a proliferar.

En ese sentido, aparece una nueva protagonista: la ensalada de papas y huevo, ideal para estas temperaturas elevadas de estos días, y que se adapta a presupuestos ajustados.

Las papas son el ingrediente principal de esta ensalada. Foto: Freepik.

Con esta receta se puede llenar una mesa navideña de gran calidad sin gastar de más ni complicarse para lucirse y, por supuesto, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar.

Ensaladas de papas y huevo: los ingredientes

2 papas medianas.

3 huevos .

Mayonesa casera o cremita de zanahorias .

1 o 2 cucharadas de mostaza .

Alcaparras o aceitunas a gusto.

Cebolla de verdeo o común.

Medio limón .

Sal y pimienta.

El paso a paso para preparar la ensalada de papas y huevos

Esta versión de ensalada de papas y huevos respeta la base clásica, pero incorpora pequeños cambios que la hacen más liviana y fresca.

El secreto principal está en el aderezo. En lugar de utilizar mayonesa, se propone la mayonesa casera o una “cremita” de zanahorias, la cual es muy fácil de preparar, económica y con un sabor mucho más natural.

Con este simple reemplazo, el plato se vuelve más liviano y permite comer porciones generosas sin caer pesado, principalmente con las altas temperaturas.

Otro punto clave es aderezar las papas cuando aún estén calientes, es decir, recién cocidas y cortadas en cubos, dado que es cuando absorben mejor los sabores y logran una textura más suave.

Por supuesto, la base de la receta es con papas, huevos, mostaza, limón, cebolla y algún toque salado como alcaparras u aceitunas.

Los huevos, los otros ingredientes clave de esta receta. Foto: Unsplash

Y las variantes que surgen a partir de allí son infinitas y se adaptan a lo que haya en la heladera: pepino, arvejas, hinojo, pickles, hojas verdes, palta, semillas o hierbas frescas, las cuales suman textura y sabor diferencial.

Para prepararla, los huevos se cuecen siete minutos desde el hervor y se reservan. Luego, las papas pueden cocinarse al vapor, hervidas con piel o al horno. El aderezo se hace mezclando la cremita de zanahorias con mostaza, limón y los ingredientes elegidos.

Finalmente, se aderezan las papas en caliente, se le suman los huevos y la cebolla curada y se termina la preparación con hierbas frescas y apenas un hilo de oliva.