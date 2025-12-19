Navidad con menú saludable: la deliciosa receta para hacer unas pechugas de pollo rellenas y sorprender en la mesa de Nochebuena

Es una propuesta liviana, sabrosa y fácil de preparar, ideal para quienes quieren cuidar la alimentación sin complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes y pasos simples, esta receta permite lucirse y equilibrar el menú festivo.

La deliciosa receta para hacer unas pechugas de pollo rellenas. Foto: Freepik.

Se acerca la Navidad y nada mejor que disfrutar de las clásicas comidas festivas en familia o con amigos. Si bien durante estas fechas suele haber excesos en la mesa, no hay de qué preocuparse cuando en las semanas previas se mantuvo una alimentación equilibrada.

Sin embargo, comer rico no siempre es sinónimo de grasas saturadas o azúcar en exceso. Existen recetas que permiten equilibrar el menú de Nochebuena sin resignar sabor y que, cada vez más, ganan protagonismo: propuestas frescas, sabrosas y diferentes, ideales para sorprender y disfrutar de una cena más liviana.

En ese sentido, las pechugas de pollo rellenas con morrón y aceitunas son una opción deliciosa y muy versátil. Se pueden personalizar con queso, jamón, huevo o lo que haya en casa, pero la receta tradicional funciona perfecto con esos ingredientes básicos.

Pechuga de pollo rellena. Foto: Freepik.

Lo mejor es que no exige demasiado tiempo ni técnicas complicadas: con pocos pasos y productos simples, se consigue un plato riquísimo que, probablemente, querrás volver a preparar incluso después de las fiestas.

Cómo hacer pechugas de pollo rellenas y sorprender en las Fiestas de Fin de Año

La reconocida chef Ale Temporini compartió a través de su cuenta de Instagram (@aletemporini) esta deliciosa receta: “Viste esas recetas que llegan a la mesa y siempre hay alguien que dice aplauso para el cocinero? Bueno, esta es una de las recetas que te voy a compartir. Pechugas de pollo rellenas con pimientos de durán y aceitunas negras”, adelanta.

Ingredientes

Pechugas

Pimientos morrones en latas

Aceitunas negras o verdes, según preferencia

Queso rallado

Sal

Licor

Pechugas de pollo rellenas. Video Instagram @aletemporini

Paso a paso

Abrir la pechuga de pollo como si fuese un libro. Una vez que está abierta, golpear con un martillo o si no tenes un martillo, con la parte de atrás de un cuchillo. Tiene que quedar finita, bien finita porque luego se va a rellenar y enrollar. Agregar queso rallado y tres cucharadas soperas de aceitunas negras Agarrar dos morrones enteros asados, cortar en cubitos y sumar al relleno. Una vez que está todo bien mezclado, colocar la mitad en el centro de la pechuga y enrollar. No hace falta atarlo. Colocar la parte de abajo de la pechuga sobre la sartén caliente a fuego bien fuerte para que se selle bien y no se abra. Agregar sal y dar vuelta. Una vez que pasaron 25 minutos ya está lista la pechuga. Se puede agregar algún licor para levantar todo el fondo de cocción y que se haga una salsita.

Pechuga de pollo rellena. Foto: Unsplash.

Con unos pasos súper sencillos, este plato se convierte en una opción ideal para compartir en Nochebuena o Año Nuevo, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Anotá bien la receta, porque cuando la prueben, todos van a querer saber como la hiciste.