La estrella de la mesa navideña: cómo hacer el mejor almendrado exprés con corazón de dulce de leche

Se trata de un postre que puede hacerse en pocos minutos y de forma muy sencilla. Ideal para festejar Navidad con un truco bajo la manga.

Almendrado de Dulce de Leche Foto: Pinterest

La mesa navideña suele llegar con todo tipo de postres: desde garrapiñada, mantecol y ensalada de frutas, hasta helado y pan dulce. Sin embargo, hay un postre que puede llevarse todos los aplausos de los comensales: el almendrado con corazón de dulce de leche.

Esta receta se trata de una propuesta simple, económica y rápida, ideal para resolver un postre casero con pocos ingredientes y sin complicaciones. Además, este paso a paso es ideal para hacer con los más chiquitos, ya que no requiere de muchos ingredientes.

Almendrado de Dulce de Leche Foto: Pinterest

Perfecto para una comida improvisada, una merienda especial o para sorprender con algo rico hecho en casa durante las fiestas de fin de año, este clásico reinventado se prepara en muy poco tiempo y no requiere técnicas difíciles.

Almendrado exprés con corazón de dulce de leche: receta fácil y rápida

Ingredientes

500 cc de crema de leche

1 lata chica de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de almendras (tostadas y picadas)

Dulce de leche repostero (cantidad necesaria)

Paso a paso

En un bowl, batí la crema de leche hasta que tome consistencia, sin llegar a punto chantilly firme. Agregá la leche condensada y la esencia de vainilla. Mezclá con movimientos envolventes hasta integrar bien.

Incorporá las almendras picadas y mezclá suavemente para que se repartan de manera pareja. Volcá la mitad de la preparación en un molde apto para freezer (puede ser budinera o recipiente rectangular).

Almendrado de Dulce de Leche Foto: Pinterest

Colocá una capa generosa de dulce de leche en el centro, evitando los bordes. Luego, tapá con el resto de la mezcla, alisá la superficie cuidadosamente y llevá al freezer por al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme.

Para desmoldar fácilmente, pasá el molde unos segundos por agua tibia. Cortá en porciones y disfrutá. Este postre puede guardarse en el freezer por hasta seis meses, pero debe consumirse antes de ese tiempo.