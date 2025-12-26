Las sobras de Navidad sirven: cómo preparar tiramisú de pan dulce y sorprender en la mesa de Año Nuevo con un nuevo sabor

Es una lástima desperdiciar las sobras navideñas, sobre todo cuando se pueden transformar en un tiramisú delicioso y original. Con esta receta fácil, lograrás un postre cremoso, lleno de sabor y listo para sorprender a todos en la mesa de fin de año.

Cómo preparar tiramisú de pan dulce. Foto: Freepik

Con la llegada de las fiestas, los clásicos postres navideños se reinventan para sorprender en la mesa. Uno de los más queridos es, sin dudas, el tiramisú, y ahora recibe un giro delicioso: reemplazar las tradicionales vainillas por pan dulce, ese sabor que nos recuerda a la Navidad y que transforma al postre en un verdadero manjar.

Esta versión no solo es fácil de preparar, sino que también aporta un toque festivo y creativo. Con capas de pan dulce humedecido en café, crema suave y un toque de cacao, se logra un postre radiante y lleno de sabor, ideal para cerrar cualquier cena navideña o de Año Nuevo.

Cómo preparar un tiramisú con las sobras del pan dulce. Foto: Unsplash.

Receta de tiramisú con pan dulce

Esta versión navideña del clásico tiramisú reemplaza las vainillas por pan dulce, aprovechando ese sabor típico de las fiestas y dándole una vuelta creativa al postre tradicional.

Ingredientes

Pan dulce (con o sin frutas)

Leche condensada

Queso crema

Esencia de vainilla

Cappuccino en polvo

Agua caliente

Cacao en polvo para espolvorear

Receta de tiramisú con pan dulce. Foto: Freepik.

Paso a paso

Preparar el café: disolver capuccino en agua caliente y reservar. Mezclar la crema: batir queso crema con leche condensada y esencia de vainilla hasta tener una mezcla homogénea. Cortar el pan dulce: hacer rodajas y colocarlas como primera capa en una fuente. Humedecer con café: pasar cada rodaja por el café reservado para que se impregnen. Capas: alternar pan dulce humedecido y crema, formando varias capas. Espolvorear cacao: terminar con una capa de crema y una buena cantidad de cacao en polvo por encima. Reposar: llevar a la heladera antes de servir para que tome consistencia.

Tiramisú, un postre clásico de origen italiano. Foto: Freepik

Con esta receta, las sobras de pan dulce se transforman en un postre irresistible y original, perfecto para cerrar la mesa de Año Nuevo. Fácil de preparar y con un sabor que combina lo clásico del tiramisú con el toque festivo del pan dulce, este postre se convierte en una opción ideal para sorprender a familiares y amigos.