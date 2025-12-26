Las sobras de Navidad sirven: cómo preparar tiramisú de pan dulce y sorprender en la mesa de Año Nuevo con un nuevo sabor
Es una lástima desperdiciar las sobras navideñas, sobre todo cuando se pueden transformar en un tiramisú delicioso y original. Con esta receta fácil, lograrás un postre cremoso, lleno de sabor y listo para sorprender a todos en la mesa de fin de año.
Con la llegada de las fiestas, los clásicos postres navideños se reinventan para sorprender en la mesa. Uno de los más queridos es, sin dudas, el tiramisú, y ahora recibe un giro delicioso: reemplazar las tradicionales vainillas por pan dulce, ese sabor que nos recuerda a la Navidad y que transforma al postre en un verdadero manjar.
Esta versión no solo es fácil de preparar, sino que también aporta un toque festivo y creativo. Con capas de pan dulce humedecido en café, crema suave y un toque de cacao, se logra un postre radiante y lleno de sabor, ideal para cerrar cualquier cena navideña o de Año Nuevo.
Receta de tiramisú con pan dulce
Esta versión navideña del clásico tiramisú reemplaza las vainillas por pan dulce, aprovechando ese sabor típico de las fiestas y dándole una vuelta creativa al postre tradicional.
Ingredientes
- Pan dulce (con o sin frutas)
- Leche condensada
- Queso crema
- Esencia de vainilla
- Cappuccino en polvo
- Agua caliente
- Cacao en polvo para espolvorear
Paso a paso
- Preparar el café: disolver capuccino en agua caliente y reservar.
- Mezclar la crema: batir queso crema con leche condensada y esencia de vainilla hasta tener una mezcla homogénea.
- Cortar el pan dulce: hacer rodajas y colocarlas como primera capa en una fuente.
- Humedecer con café: pasar cada rodaja por el café reservado para que se impregnen.
- Capas: alternar pan dulce humedecido y crema, formando varias capas.
- Espolvorear cacao: terminar con una capa de crema y una buena cantidad de cacao en polvo por encima.
- Reposar: llevar a la heladera antes de servir para que tome consistencia.
Con esta receta, las sobras de pan dulce se transforman en un postre irresistible y original, perfecto para cerrar la mesa de Año Nuevo. Fácil de preparar y con un sabor que combina lo clásico del tiramisú con el toque festivo del pan dulce, este postre se convierte en una opción ideal para sorprender a familiares y amigos.