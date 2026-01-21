Receta de torta de durazno, húmeda por dentro y dorada por fuera
Una delicia ideal para la tarde y acompañar el mate a cualquier parte que vayas. Además, un tip importante para que la preparación te quede igual a las panaderías.
Las tortas invertidas, sean de manzana o durazno, son un clásico de muchas familias. A continuación te compartimos esta receta para recordar esas tardes de verano, pero con una preparación más simple y limpia. Sin caramelo, sin enchastre y sin riesgo de accidentes, esta torta o budín es ideal para disfrutar en una tarde de verano con el sabor pleno del durazno y el pelón.
Tip especial: para que la fruta quede jugosa y bien distribuida, es ideal cortarla de manera uniforme y colocarlo en dos capas dentro de la masa. Ojo, también podés espolvorear un poco de azúcar por encima antes de hornear para lograr una corteza ligeramente crocante.
Cómo hacer tarta de durazno
Ingredientes
- huevo: 1
- azúcar: 80 gramos
- azúcar negra: 40 gramos
- sal: una pizca
- aceita de girasol: 80 ml kéfir o leche entera: 160 ml
- esencia de vainilla: 1/2 cucharadita
- harina leudante de repostería: 250 gramos
- pelones/duraznos: 4
Paso a Paso
- Batir los huevos con el azúcar y la sal hasta que espumen.
- Agregar el aceite en partes, de a 10 o 15 g, batiendo bien cada vez para lograr una emulsión.
- Incorporar el kéfir o leche y la esencia de vainilla, y batir nuevamente.
- Sumar la harina en dos veces, cuidando de no mezclar en exceso.
- Enmantecar y enharinar el molde.
- Colocar la mitad de la mezcla, agregar la mitad de la fruta picada (rodajas, cubos o en trozos irregulares), completar con el resto de la masa y terminar con el resto de la fruta por encima.
- Cocinar en horno precalentado a 190 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar el centro, el palillo salga seco.
