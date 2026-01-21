Torta de durazno Foto: redes

Las tortas invertidas, sean de manzana o durazno, son un clásico de muchas familias. A continuación te compartimos esta receta para recordar esas tardes de verano, pero con una preparación más simple y limpia. Sin caramelo, sin enchastre y sin riesgo de accidentes, esta torta o budín es ideal para disfrutar en una tarde de verano con el sabor pleno del durazno y el pelón.

Tip especial: para que la fruta quede jugosa y bien distribuida, es ideal cortarla de manera uniforme y colocarlo en dos capas dentro de la masa. Ojo, también podés espolvorear un poco de azúcar por encima antes de hornear para lograr una corteza ligeramente crocante.

Cómo hacer tarta de durazno

Ingredientes

huevo: 1

azúcar: 80 gramos

azúcar negra: 40 gramos

sal: una pizca

aceita de girasol: 80 ml kéfir o leche entera: 160 ml

esencia de vainilla: 1/2 cucharadita

harina leudante de repostería: 250 gramos

pelones/duraznos: 4

Paso a Paso