La ensalada tailandesa se posiciona como una opción perfecta para los días de calor. Foto: Unsplash.

Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide comidas livianas, frescas y llenas de sabor. En ese contexto, la ensalada tailandesa se posiciona como una opción perfecta para los días de calor, combinando ingredientes simples con una mezcla de ingredientes intensa y refrescante que la vuelve irresistible.

Inspirada en la cocina del sudeste asiático, esta preparación se destaca por el equilibrio entre sabores ácidos, salados y apenas dulces, una de las señas de identidad de la gastronomía tailandesa. Además, es una receta fácil y rápida, ideal para resolver un almuerzo liviano o una cena diferente sin pasar horas en la cocina.

Qué lleva la ensalada tailandesa y por qué es tan fresca

La base de esta ensalada combina vegetales frescos, como tomates y rábanos, que aportan crocancia y frescura. A eso se suman tiras de carne salteada, que le dan cuerpo al plato y permiten que funcione tanto como acompañamiento como plato principal.

El verdadero secreto está en el aderezo, una mezcla vibrante a base de jugo de lima, salsa de pescado, salsa de soja, ajo y jengibre. Esta combinación potencia los sabores naturales de los ingredientes y aporta una sensación refrescante que la vuelve ideal para los días más calurosos.

Receta de ensalada tailandesa

Ingredientes

Carne en tiras (vacuna o la que prefieras)

Tomates frescos

Rábanos

Jugo de lima

Salsa de soja

Salsa de pescado

Ajo

Jengibre fresco

Aceite (para saltear la carne)

Paso a Paso

Saltear la carne en una sartén bien caliente hasta que quede dorada y jugosa. Cortar los vegetales frescos y mezclar en un bowl amplio. Para el aliño, integrar el jugo de lima con las salsas y los aromáticos, logrando una salsa intensa pero equilibrada. Finalmente, incorporar la carne tibia a los vegetales, bañar todo con el aderezo y mezclar suavemente para que los sabores se integren.

Una opción versátil y liviana

Esta ensalada puede servirse sola como una comida ligera o acompañarse con arroz blanco para convertirla en un plato más completo. También hay variantes: se puede reemplazar la carne por pollo, sumar hierbas frescas o ajustar el nivel de acidez según el gusto personal.

Fresca, aromática y fácil de preparar, la ensalada tailandesa es una excelente alternativa para quienes buscan comer rico sin sufrir el calor. Una receta simple que demuestra que, incluso en los días más agobiantes, se puede disfrutar de un plato lleno de sabor.