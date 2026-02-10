Para disfrutar el fin de semana con mates: cómo hacer pancitos rellenos de jamón y queso
Los pancitos saborizados son un clásico y no se necesita ser un chef profesional para cocinarlos en casa. Mirá el sencillo paso a paso y ponelo a prueba.
Los pancitos caseros rellenos, que se pueden saborizar de queso, salame, jamón, cebolla u otros gustos, son ideales para cocinar este domingo y acompañar una rica picada o simplemente para darse un gustito con el superclásico de fondo.
Lo mejor de esta receta es que no hace falta prender el horno. Estos pancitos se cocinan en sartén, quedan dorados por fuera, esponjosos por dentro y, además, le podés agregar el condimento que más te guste.
Además, este paso a paso deja en evidencia que no hace falta ser chef profesional, ya que siguiendo al pie de la letra el procedimiento se puede lograr esta clásica delicia en pocos minutos.
Receta fácil y sencilla para los pancitos rellenos
- 360 g de harina 000.
- 200 ml de leche.
- 60 g de manteca derretida.
- 1 cucharadita de sal.
- 3 cucharadas de queso rallado.
- 1 cucharada de orégano.
- Puré de tomate, cantidad necesaria.
- Jamón cocido cortado en cubitos.
- Queso cremoso cortado también en cubos.
Paso a paso para los pancitos rellenos
- Colocar la harina en un recipiente junto con la sal, el queso rallado y el orégano.
- Añadir la manteca derretida y la leche, y no dejar de mezclar.
- Formar una masa lisa y suave.
- Dividir en bollitos y estirar cada uno formando un círculo.
- Colocar un poco de puré de tomate, jamón cocido y queso en el centro. O los ingredientes elegidos para el relleno de los pancitos.
- Cerrar formando bolitas y presionar bien los bordes.
- Calentar una sartén a fuego medio y cocinar los pancitos de ambos lados hasta que estén dorados.
