El bodegón de CABA que homenajea la clásica tapería madrileña:

Bodegón Casa Luis. Foto: Instagram/casa.luis.ba

Uno de los bodegones más destacados de Caballito es Casa Luis, que se mantiene como uno de los clásicos del barrio desde que abrió sus puertas en 2025, con una propuesta basada en platos abundantes, recetas tradicionales y precios accesibles.

Este local gastronómico surgió a partir del sueño de dos amigos, ambos llamados Matías, de recrear en Buenos Aires el espíritu de la clásica tapería madrileña. Con una propuesta de tapeo fiel al estilo español, el espacio conquistó rápidamente a vecinos y turistas, hasta convertirse en un sitio que suele estar colmado a diario.

Además de su amplia propuesta, el local organiza noches de flamenco en la vereda, armando un clima ideal para disfrutar en las noches de verano.

Qué ofrece el menú de Casa Luis y cuáles son los precios en febrero 2026

La carta del bodegón que homenajea a la gastronomía tradicional de España con opciones deliciosas como:

Tapas:

Quesos con miel de ajo, almendras y dulce: brie, cabra y gorgonzola: $21.000

Jamón reserva ibérico de bellotas: $30.000

Olivas rellenas, con hierbas o cítricas: $7.500

Huevos rotos con morcilla, jamón ibérico o chistorra: $11.000

Rabas con lactonesa de perejil: $18.000

Langostinos empanados: $20.000

Berenjenas asadas con ricota cítrica: $7.900

Chistorra a la sidra: $15.000

Pinchos:

De tortilla con berenjena asada y lactonesa de perejil: $4.500

De boquerones, tomate raspado y cebollita: $4.500

De tortilla con jamón español y emulsión de pimientos: $4.900

De morcilla, crema de queso azul, nueces y miel: $4.900

De cebolla caramelizada, brie y almendras tostadas: $4.900

De jamón español y tomate raspado: $4.900

“Casa Luis Tapería es una muy buena opción para disfrutar tapas bien hechas y con productos de calidad”, “Los platos salen rápidos y son muy ricos. Fue una linda experiencia”, “El lugar es espectacular, está muy bien ambientado y ventilado el subsuelo”, “Muy lindo ambiente, cómodo, tranquilo, linda decoración también”, son algunas de las opiniones de los comensales en Google Maps.

Cómo llegar a Casa Luis

Al bodegón, ubicado en Méndez de Andés 1002, una zona estratégica de Caballito, se puede llegar de distintas formas:

En auto:

Si salís desde el centro porteño (por ejemplo, desde el Obelisco), tomá la Avenida Rivadavia hacia el oeste hasta la zona de Caballito. Luego podés desviar por Avenida La Plata o por Avenida Honorio Pueyrredón, según el tránsito, y desde allí ingresar a la calle Méndez de Andes hasta el número 1002. Es recomendable usar GPS para evitar demoras y verificar el tránsito en tiempo real. En la zona hay estacionamiento medido y también cocheras privadas.

En transporte público:

Varias líneas de colectivo pasan cerca, como la 84, 92, 99, 172 y 181, entre otras, dependiendo de tu punto de partida. También podés llegar en subte: la Línea A tiene estaciones cercanas como Primera Junta o Carabobo, desde donde se puede caminar unas pocas cuadras o combinar con un colectivo. Otra opción es el tren Sarmiento hasta la estación Caballito y luego continuar a pie o en colectivo.