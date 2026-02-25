Receta de pizza saludable súper proteica: cómo preparar esta delicia de pollo, bien condimentada y en pocos pasos
Una receta fácil y rendidora que combina pollo y queso para lograr una pizza alta en proteínas, ideal para freezar y tener siempre lista. Perfecta para disfrutar algo rico, bien condimentado y equilibrado.
Comer saludable no es sinónimo de repetir siempre lo mismo ni de resignarse a platos aburridos. Incluso esos clásicos que tanto nos gustan (y a los que cuesta decirles que no, como la pizza) pueden tener su versión más equilibrada. La clave está en encontrar alternativas que conserven el sabor, pero que resulten más nutritivas para disfrutarlas con mayor frecuencia.
En ese marco, la nutricionista Sofía Martínez compartió en su cuenta de Instagram (@nutri.sm) una receta de pizza de pollo que combina sabor y alto aporte proteico.
La clave está en los condimentos, que realzan el gusto y le dan un toque distintivo. Además, tiene una ventaja práctica: se puede preparar en cantidad y freezar, lo que la convierte en una opción ideal para tener lista y recurrir a ella cuando necesitás resolver una comida rápida sin resignar calidad nutricional.
Receta de pizza de pollo super proteíca para freezer (rinde 3 pizzas)
Ingredientes
- 1 kg de pechuga de pollo procesada
- 1 huevo
- Condimentos a gusto, como sal, pimienta, pimentón, ajo
- Queso fresco port salut o el que quieras
- Toppings a gusto, como tomate y albahaca
Paso a Paso
- Procesar 1 kilo de pechuga de pollo.
- Agregar los condimentamos y un huevo.
- Poner en una fuente con un poquito de aceite, estirar con la mano y llevar al horno por 15 a 20 minutos.
- Sacar del horno, colocar salsa de tomate casera, que es simplemente hervir tomate y licuarlo, poner queso por arriba y los toppings
- Dar un último toque de horno, esperar que se enfríe y envolver en papel film o alguna bolsita para el horno.
De esta manera, cada pizza lleva aproximadamente 300 gramos de pechuga de pollo y 200 gramos de queso port salut. “A mí una me encantó con albahaca y tomate, y las demás las dejé listas para freezar y prepararlas del sabor que quiera el día que las consuma”, contó la nutricionista.
Se trata de una alternativa práctica, rica en proteínas y perfecta para esos días de semana en los que no tenés ganas de cocinar. Además, pueden conservarse en el freezer hasta tres meses sin perder calidad.
Información nutricional por cada pizza
Cada pizza aporta aproximadamente:
- 950 calorías
- 5 gr de carbohidratos
- 120 gr de proteína
- 50 gr grasas