Burritos caseros. Foto: Freepik

Los burritos son unas de las comidas más prácticas, ya que pueden hacerse rápidamente y con pocos ingredientes para sorprender a tus familiares o invitados. Además, son perfectos para sumar a tus almuerzos o cenas. A continuación, la receta para hacer la infaltable tortilla de los burritos.

¿Cómo hacer una tortilla de burritos?

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo.

125 milímetros de agua tibia.

50 milímetros de aceite vegetal.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de sal.

Burritos caseros. Foto: Freepik

Paso a paso para hacer una tortilla de burritos

Mezclá los ingredientes secos: en un bol grande, colocá la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregá el aceite vegetal y mezclá bien hasta que la harina lo absorba. Incorporá el agua: agregá de a poco el agua tibia y mezclá hasta formar una masa suave. Si está muy seca, agregá más agua, y si está muy pegajosa, podés sumar un poco más de harina. Amasá y reposá: amasá la masa durante unos minutos hasta que quede lisa. Dejala reposar unos 15 minutos, tapada con un repasador. Formá las tortillas: dividí la masa en pequeñas bolas y estiralas con un palo de amasar hasta que queden finas, en forma de círculo. Cociná: colocá las tortillas en una sartén caliente sin aceite. Cocinalas por 1-2 minutos de cada lado, hasta que aparezcan burbujas y se doren ligeramente. Reservalas tapadas con un paño limpio para que se mantengan flexibles.

Rellenos para burritos: las tres irresistibles opciones

Ahora que tenemos las tortillas listas, es hora de preparar los rellenos. A continuación, te proponemos tres opciones para todos los gustos: una versión clásica de carne, una opción vegetariana y una propuesta con pollo.

Burrito clásico de carne

Este es el relleno más tradicional y está cargado de sabor. Para lograr ese toque bien sazonado y típico de los burritos mexicanos, usamos especias como el comino y el chile en polvo.

Ingredientes

300 gramos de carne picada.

100 gramos de porotos negros cocidos.

100 gramos de choclo en granos.

2 cucharadas de tomate triturado.

1 cebolla picada.

1 cucharadita de chile en polvo.

1 cucharadita de comino.

1 diente de ajo picado.

1 pimiento rojo picado.

Queso rallado, crema agria y cilantro para acompañar.

Sal y pimienta.

Burritos caseros. Foto: Freepik

Receta

En una sartén, dorá la carne picada con un chorrito de aceite. Agregá la cebolla, el ajo y el pimiento rojo. Añadí las especias, el tomate triturado, los porotos y el choclo. Cociná por unos minutos hasta que la mezcla esté bien integrada. Salpimentá a gusto. Colocá la mezcla en las tortillas, agregá queso rallado y un poco de crema agria. Si te gusta el cilantro, podés agregarlo para darle un toque fresco.

Burrito vegetariano con quinoa y vegetales asados

Esta opción es ideal para quienes buscan una alternativa saludable, sin sacrificar sabor ni textura. La quinoa aporta proteínas y los vegetales asados dan un sabor ahumado y delicioso.

Ingredientes

100 gramos de quinoa cocida.

1 berenjena cortada en cubos.

1 cebolla morada en rodajas.

1 pimiento amarillo.

1 zanahoria rallada.

1 zucchini cortado en tiras.

Aceite de oliva.

Hojas de espinaca fresca.

Queso feta desmenuzado.

Sal, pimienta y pimentón dulce.

Receta

Asá los vegetales en el horno con un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce, hasta que estén tiernos y dorados. Mezclá la quinoa cocida con los vegetales asados. Colocá la mezcla sobre las tortillas y añadí queso feta desmenuzado y hojas de espinaca fresca. Enrollá y disfrutá de un burrito liviano y nutritivo.

Burritos caseros. Foto: Freepik

Burrito de pollo al estilo BBQ

Esta variante combina el sabor ahumado de la salsa barbacoa con la suavidad del pollo desmenuzado, ideal para quienes buscan un relleno cargado de sabor.

Ingredientes

4 cucharadas de salsa barbacoa (BBQ).

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.

1 cebolla caramelizada.

Lechuga picada.

Queso cheddar rallado.

Salsa de yogur o mayonesa.

Receta