Receta fácil y económica: la tarta de acelga más sabrosa y saludable se hace con 4 ingredientes
Si querés sacarle provecho a una de las verduras más accesibles y hacer una receta sabrosa, tomá nota hacer saber cómo hacer las tartas de acelga más ricas del mundo.
Las tartas son unas de las recetas más fáciles de hacer y que siempre nos pueden salvar porque se resuelven en poco tiempo. Si sos de los que busca planificar las comidas, podés hacer de más y dejar guardado en el congelador. En esta oportunidad, aprovecharemos las acelgas y con pocos ingredientes obtendremos grandes resultados.
La tarta de acelga es muy rica, aunque es importante utilizar la parte tierna de las hojas. Vas a tener que tomarte el tiempo de pelarlas y lavarlas muy bien, para que no quede ningún rastro de tierra. En el caso de los tallos se le puede añadir, pero en poca cantidad y cortados en trozos bien pequeños, así quedará mejor la receta. Si nos quedan los tallos disponibles, podemos cortarlos en tiritas y empanizarlos: una buena forma de aprovechar al 100% los ingredientes en la cocina.
Esta tarta de acelga se realizará con una sola tapa, aunque puede hacerse con dos: es cuestión de gustos. A la hora de sazonar, utilizaremos un poco de pimentón para lograr que sea más sabrosa.
Por otro lado, también es válido el reemplazo por espinacas en esta receta. Solo hay que considerar que la cocción de estas hojas verdes es diferente: es corta, se llama “blanquear” y consiste en sumergir las espinacas en agua hirviendo por 3 minutos. Otro punto a tener en cuenta: debemos ser cuidadosos con el exceso de agua al momento de armar nuestra tarta de acelgas (o espinacas). En ese sentido, con la ayuda de un colador nos garantizaremos que la cantidad de agua no se convierte en un problema al momento de la cocción.
Otra forma de lograr la cocción para la tarta de acelga es con una sartén y un poco de caldo, también hay que cuidar el color y el tiempo. Así no perdemos las propiedades de estas verduras.
Ingredientes para cocinar una riquísima tarta casera de acelga
Sabrosa y saludable, la combinación perfecta para tu alimentación cotidiana.
- 1 masa de tarta
- 400 gramos de acelga cocida
- 4 huevos
- 300 gramos de queso cremoso
Paso a paso: cómo hacer una tarta de acelga fácil, económica y con mucho sabor
Tomá nota de todas las instrucciones para que tu próxima tarta te salga perfecta.
- Tomamos el molde para la tarta y con la ayuda de un pincel pintamos toda la superficie. Luego colocamos y acomodamos la masa. Mientras precalentamos el horno a 180 grados por 10 minutos. La mantenemos en reserva.
- Lavamos las hojas de acelga y separamos los tallos, la parte más gruesa la reservamos para empanizarlos o si queremos utilizarlos para tener más relleno lo debemos picar bien en pedazos bien pequeños.
- Una vez que tenemos limpias las hojas, preparamos una olla con agua hirviendo y blanqueamos por 3 minutos. Escurrimos y picamos. Reservamos
- Picamos la cebolla en cubos pequeños (o brunoisse) y el ajo bien pequeño.
- En una sartén agregamos un poco de aceite o manteca y salteamos el ajo y la cebolla, por unos minutos hasta que cambien de color. Reservamos
- Agregamos luego las acelgas picadas e integramos bien todo.
- Cortamos el queso en cubos.
- En un recipiente cascamos los huevos y los batimos, y agregamos el resto de los ingredientes. Mezclamos bien todo.
- Luego vertemos el relleno en el molde con la masa ya colocada y llevamos al horno en temperatura media por unos 15 o 20 minutos.