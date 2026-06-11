Sudamérica lidera la bioeconomía: el país que transformó desechos de plátano en ropa, papel y embalajes con tecnología sustentable

Brasil encontró una forma innovadora de aprovechar los residuos del cultivo de plátano, convirtiéndolos en materias primas para la industria textil, papelera y de embalajes. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La búsqueda de alternativas sostenibles para reducir el desperdicio y aprovechar los recursos naturales está impulsando proyectos innovadores en todo el mundo. En este contexto, Brasil se destaca por una iniciativa que transforma los residuos del cultivo de plátano en materias primas destinadas a la fabricación de ropa, papel, envases biodegradables y otros productos industriales.

El proyecto representa un importante avance en materia de economía circular, ya que permite reutilizar una enorme cantidad de biomasa que históricamente era considerada un desecho agrícola. Los pseudotallos del plátano, estructuras que sostienen la planta y que son descartadas tras la cosecha, se convirtieron en una valiosa fuente de fibras naturales con múltiples aplicaciones industriales.

Los pseudotallos del plátano, que antes eran descartados tras la cosecha, ahora se transforman en fibras resistentes con múltiples aplicaciones industriales. Foto: Unsplash.

De acuerdo con especialistas del sector, una hectárea de plantación puede generar alrededor de 220 toneladas de residuos vegetales entre tallos, hojas y restos de cosecha. Hasta hace pocos años, gran parte de este material quedaba en los campos para su descomposición natural. Sin embargo, gracias al desarrollo tecnológico, ahora puede reincorporarse al sistema productivo y generar nuevos ingresos para las regiones agrícolas.

Qué es el pseudotallo del plátano y por qué Brasil lo convirtió en una materia prima industrial clave

Aunque comúnmente se habla del “tronco” del plátano, en realidad la planta no posee un tronco leñoso como los árboles tradicionales. Lo que se observa externamente es un pseudotallo, una estructura formada por la superposición de las bases de sus hojas. Tras cada cosecha, este pseudotallo pierde utilidad para la producción de frutos y generalmente se convierte en un residuo agrícola.

Brasil identificó en este material una oportunidad para desarrollar nuevas cadenas de valor. Gracias a su elevado contenido de fibras naturales resistentes, el pseudotallo puede transformarse en una materia prima apta para diversas industrias.

La iniciativa permite reutilizar hasta 220 toneladas de biomasa residual por hectárea, impulsando la economía circular y reduciendo el desperdicio agrícola. Foto: Unsplash.

De esta manera, un residuo que antes permanecía en el campo pasa a convertirse en un recurso estratégico para la fabricación de textiles, papel, envases y otros productos sostenibles.

El proceso mecánico que extrae fibra del tronco de plátano: descortezado, lavado y secado controlado

La obtención de fibras a partir del pseudotallo requiere una serie de procesos industriales diseñados para preservar sus propiedades físicas. Una vez recolectado el material en las plantaciones, este es clasificado según su tamaño, humedad y estado de conservación.

Posteriormente, los tallos atraviesan un proceso de descortezado y extracción mecánica mediante rodillos y cuchillas especializadas que separan las fibras de la pulpa vegetal. Luego se realiza un lavado exhaustivo para eliminar impurezas y restos orgánicos.

El proyecto Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Santa Catarina, posiciona a Brasil como un referente en innovación sostenible y bioeconomía. Foto: X.

La etapa siguiente consiste en un secado controlado que permite estabilizar la humedad del material y garantizar una calidad homogénea. Finalmente, las fibras son sometidas a controles técnicos antes de ser utilizadas para la fabricación de hilos textiles, papel ecológico, bandejas para frutas y materiales compuestos destinados a distintas aplicaciones industriales.

Banana Têxtil: cómo funciona el programa del Instituto SENAI de Santa Catarina que revoluciona la industria textil sostenible

Uno de los proyectos más innovadores en este ámbito es Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Tecnología Textil de Santa Catarina. La iniciativa busca demostrar que los residuos agrícolas pueden convertirse en insumos de alto valor agregado para la industria de la moda y otros sectores productivos.

El programa trabaja en el desarrollo de tecnologías capaces de transformar las fibras extraídas del pseudotallo en materiales aptos para la confección de tejidos y prendas sostenibles. Además, impulsa investigaciones orientadas a ampliar las aplicaciones industriales de estos recursos renovables.

Además de producir ropa, papel y bandejas para frutas, el sistema aprovecha la pulpa y la savia para generar compost, fertilizantes orgánicos y biogás.

El reconocimiento internacional obtenido por Banana Têxtil, incluyendo su condición de finalista en los BRICS Solutions Awards, refleja el potencial de esta propuesta para impulsar la bioeconomía y promover modelos productivos más sostenibles. Asimismo, el proyecto apuesta por el aprovechamiento integral de la biomasa, ya que los subproductos restantes pueden utilizarse para producir compost, fertilizantes orgánicos y biogás, reduciendo al mínimo el desperdicio.