Caída a nivel global de Facebook, Instagram y WhatsApp Web: reporte de fallas en todo el mundo

WhatsApp, Instagram y Facebook

WhatsApp Web, Instagram y Facebook presentan caídas a nivel global y usuarios reportaron fallas a nivel mundial.

En las plataformas de imágenes y contenido, los posteos no cargan y se multiplican los mensajes de “algo salió mal”.

Facebook, Instagram y WhatsApp

En tanto, la plataforma de mensajería, en su versión computadora, presenta dificultades a la hora de iniciar sesión.

Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

facebook, instagram y whatsapp

Hasta el momento, la empresa Meta, propietaria de las plataformas, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha ofrecido un tiempo estimado de restauración del servicio.

Qué otras redes sociales tiene Meta

Meta opera otras plataformas principales además de Facebook, Instagram y WhatsApp: