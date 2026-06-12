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Caída a nivel global de Facebook, Instagram y WhatsApp Web: reporte de fallas en todo el mundo

Usuarios reportan que las publicaciones no cargan en las redes sociales. Además, el servicio de mensajería también presenta fallas a la hora de iniciar sesión

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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WhatsApp, Instagram y Facebook
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WhatsApp Web, Instagram y Facebook presentan caídas a nivel global y usuarios reportaron fallas a nivel mundial.

En las plataformas de imágenes y contenido, los posteos no cargan y se multiplican los mensajes de “algo salió mal”.

Facebook, Instagram y WhatsApp
Facebook, Instagram y WhatsApp

En tanto, la plataforma de mensajería, en su versión computadora, presenta dificultades a la hora de iniciar sesión.

Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

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facebook, instagram y whatsapp
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Hasta el momento, la empresa Meta, propietaria de las plataformas, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha ofrecido un tiempo estimado de restauración del servicio.

Qué otras redes sociales tiene Meta

Meta opera otras plataformas principales además de Facebook, Instagram y WhatsApp:

  • Threads: es la más reciente red social de texto, que fue lanzada en 2023 como alternativa directa a X. Está integrada con Instagram y permite a los usuarios iniciar sesión con la misma cuenta.
  • Messenger: aplicación de mensajería independiente que se desprendió de Facebook en 2014. Permite chats, llamadas de voz y videollamadas.
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Matias Greisert
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