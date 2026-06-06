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Olvidate del tender: China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

En días con una humedad insoportable, esta nueva tecnología permite solucionar un problema recurrente en momentos donde el tiempo no es un aliado. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 13:56
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Nueva secadora inteligente china.
Nueva secadora inteligente china. Foto: Gentileza Gizmochina
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China lanzó un aliado a la hora de secar la ropa, algo que sería de gran utilidad en la Argentina y su ola de humedad insoportable.

Se trata del tender eléctrico de techo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro, que promete revolucionar la industria del lavado de ropa.

Qué características y funciones tiene la nueva secadora inteligente que lanzó China

Este electrodoméstico es ideal para optimizar espacio en casas pequeñas debido a su estructura colgable.

Nueva secadora inteligente china.
Nueva secadora inteligente china. Foto: Xiaomi

Asimismo, el dispositivo cuenta con un sistema de secado avanzado y control inteligente que transforman por completo la tarea de secar la ropa.

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El sistema cuenta con “94 espacios de secado y su lámpara de cúpula curva 3D”, características que diferencian a esta propuesta de las alternativas convencionales.

Respecto a su capacidad, el sistema ofrece 94 posiciones de colgado a través de ranuras abiertas, espacios retráctiles, ganchos giratorios y barras para edredones.

Nueva secadora inteligente china.
Nueva secadora inteligente china. Foto: Xiaomi

Los soportes combinan aleación de aluminio 6063 con cables de acero inoxidable 304, materiales resistentes a la corrosión que toleran hasta 35 kg de ropa.

Además, el dispositivo opera mediante un motor de corriente continua de bajo ruido, por lo que no causa sonidos molestos a la hora de llevar adelante su trabajo.

El sistema funciona a través de la aplicación Mi Home, que puede ser a través de la voz con el asistente Xiao Ai o un control remoto. Asimismo, la compatibilidad con el ecosistema Xiaomi HyperOS facilita su vinculación con otros aparatos del hogar, tales como lavarropas o deshumidificadores.

Nueva secadora inteligente china.
Nueva secadora inteligente china. Foto: Xiaomi

Cuánto cuesta la secadora inteligente china que se oculta en el techo

El nuevo tender inteligente se puede conseguir en el mercado chino con un precio de 1.799 yuanes (unos US$251).

Sin embargo, los que vieron el modelo antes, lograron adquirirlo con la promoción de lanzamiento, que era de 1.699 yuanes (aproximadamente US$237).

Según portales tecnológicos, el equipo se puede conseguir a través de JD.com.

ChinaTecnologíaRopa
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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